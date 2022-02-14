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Фото: в Испании всплыла деревня-призрак
Фото: в Испании всплыла деревня-призрак
Из-за сильной засухи в Испании "всплыла" деревня Асередо, затопленная 30 лет назад при строительстве водохранилища Альто-Линдозо. Как сейчас выглядит деревня-призрак в фотоподборке Sputnik.
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фото, испания, засуха

Фото: в Испании всплыла деревня-призрак

22:00 14.02.2022
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Из-за сильной засухи в Испании "всплыла" деревня Асередо, затопленная 30 лет назад при строительстве водохранилища Альто-Линдозо. Как сейчас выглядит деревня-призрак в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

© REUTERS / Miguel Vidal

Крыша затопленного дома

Крыша затопленного дома - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Крыша затопленного дома

© Emilio Morenatti

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Emilio Morenatti

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

© REUTERS / Miguel Vidal

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

© REUTERS / Miguel Vidal

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

© REUTERS / Miguel Vidal

Дом, пробывший под водой 30 лет.

Дом, пробывший под водой 30 лет. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Дом, пробывший под водой 30 лет.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.

© REUTERS / Miguel Vidal

Затопленное дерево появилось над поверхностью воды в обмелевшем водохранилище Альто-Линдозо.

Затопленное дерево появилось над поверхностью воды в обмелевшем водохранилище Альто-Линдозо. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Miguel Vidal

Затопленное дерево появилось над поверхностью воды в обмелевшем водохранилище Альто-Линдозо.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Emilio Morenatti

Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.

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