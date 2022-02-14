Фото: в Испании всплыла деревня-призрак

Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Крыша затопленного дома
Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.
Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.
Дом, пробывший под водой 30 лет.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Туристы и местные жители активно посещают деревню, затопленную 30 лет назад и сейчас показавшуюся из воды водохранилища Альто-Линдозо в Испании, где свирепствует сильнейшая засуха.
Затопленное дерево появилось над поверхностью воды в обмелевшем водохранилище Альто-Линдозо.
Затопленное дерево появилось над поверхностью воды в обмелевшем водохранилище Альто-Линдозо.
Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.
Внутри дома, пробывшего под водой 30 лет.