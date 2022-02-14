https://uz.sputniknews.ru/20220214/dvijenie-transporta-v-tsentre-tashkenta-mogut-vremenno-perekryt--karta-22728807.html
Движение транспорта в центре Ташкента могут временно перекрыть — карта
Движение транспорта в центре Ташкента могут временно перекрыть — карта
В администрации района и города извинились за доставленные неудобства перед автомобилистами и местными жителями.
2022-02-14T15:58+0500
2022-02-14T15:58+0500
2022-02-14T16:39+0500
общество
дорога
велоспорт
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента начали строить велодорожку. Об этом сообщили в пресс-службе местного хокимията. Из-за дорожных работ возможно временное ограничение автомобильного движения по улице Бобура. По проекту, велодорожка появится от пересечения улиц Ислама Каримова и Бабура до пересечения улиц Бабура и Нукусской. Посреди проезжей части будут утроены зеленые зоны, укрепленные бордюрами.В администрации района и города извинились за доставленные неудобства перед автомобилистами и местными жителями.Напомним, госбюджет на 2021 год включил в себя 104 миллиарда сумов на развитие ходьбы, мини-футбола, бадминтона, стритбола, воркаута и в том числе велоспорта.Власти республики планировали разработать до 1 февраля 2021 года комплексную программу мероприятий по развитию велоспорта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
дорога, велоспорт
Движение транспорта в центре Ташкента могут временно перекрыть — карта
15:58 14.02.2022 (обновлено: 16:39 14.02.2022) Подписаться на
В администрации района и города извинились за доставленные неудобства перед автомобилистами и местными жителями.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
В Яккасарайском районе Ташкента начали строить велодорожку. Об этом сообщили
в пресс-службе местного хокимията.
Из-за дорожных работ возможно временное ограничение автомобильного движения по улице Бобура.
По проекту, велодорожка появится от пересечения улиц Ислама Каримова и Бабура до пересечения улиц Бабура и Нукусской. Посреди проезжей части будут утроены зеленые зоны, укрепленные бордюрами.
В администрации района и города извинились за доставленные неудобства перед автомобилистами и местными жителями.
Напомним
, госбюджет на 2021 год включил в себя 104 миллиарда сумов на развитие ходьбы, мини-футбола, бадминтона, стритбола, воркаута и в том числе велоспорта.
Власти республики планировали разработать до 1 февраля 2021 года комплексную программу мероприятий по развитию велоспорта.