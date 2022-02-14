https://uz.sputniknews.ru/20220214/kakuyu-rol-sygral-babur-v-stanovlenii-gosudarstva--grafika-22688369.html

Какую роль сыграл Бабур в становлении государства — графика

Какую роль сыграл Бабур в становлении государства — графика

Чем запомнился потомкам великий среднеазиатский полководец, поэт и государственный деятель Захириддин Мохаммад Бабур - читайте в нашей инфографике.

2022-02-14T10:00+0500

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инфографика

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бабур

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За всю свою жизнь Бабур написал множество стихов о любви и преданности, именно поэтому в день его рождения влюбленные признаются друг другу в чувствах.Однако, кроме творческих способностей, Бабур обладал еще и политической сноровкой: умел принимать мудрые и взвешенные решения во благо государства и общества.Подробнее о достижениях поэта и государственного деятеля — в нашей инфографике.Читайте также:В Узбекистане отмечают День Бабура >>

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мультимедиа , бабур, инфографика