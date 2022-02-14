https://uz.sputniknews.ru/20220214/wildberries-zarabotal-v-uzbekistane-kak-ot-etogo-vyigraet-mestnyy-biznes-22724292.html
Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес?
Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес?
Wildberries, наконец, вышел на рынок Узбекистана. Все, что на данный момент об этом известно — в материале.
2022-02-14T13:40+0500
2022-02-14T13:40+0500
2022-02-14T13:51+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы в Узбекистане.Первый пункт выдачи в стране уже заработал в Ташкенте. Сумма инвестиций в запуск на новом рынке не раскрывается.Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. Как отметили в Wildberries, узбекские предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты выдачи и получать доход до 3,5% с оборота.Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами будут осуществляться через мобильное приложение.Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.
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узбекистан
Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес?
13:40 14.02.2022 (обновлено: 13:51 14.02.2022) Подписаться на
Все, что на данный момент известно об открытии популярного интернет-магазина в Узбекистане, — в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы в Узбекистане.
Первый пункт выдачи в стране уже заработал в Ташкенте. Сумма инвестиций в запуск на новом рынке не раскрывается.
"Мы рады объявить о запуске интернет-магазина в Узбекистане: жители этой страны получат доступ к широкому ассортименту товаров от международных производителей, а представители местного бизнеса в перспективе смогут выйти на Wildberries и продавать свою продукцию в странах присутствия компании", — сообщили в компании.
Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании.
Как отметили в Wildberries, узбекские предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты выдачи и получать доход до 3,5% с оборота.
Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами будут осуществляться через мобильное приложение.
Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.