https://uz.sputniknews.ru/20220214/wildberries-zarabotal-v-uzbekistane-kak-ot-etogo-vyigraet-mestnyy-biznes-22724292.html

Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес?

Wildberries заработал в Узбекистане: как от этого выиграет местный бизнес?

Wildberries, наконец, вышел на рынок Узбекистана. Все, что на данный момент об этом известно — в материале.

2022-02-14T13:40+0500

2022-02-14T13:40+0500

2022-02-14T13:51+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставлять заказы в Узбекистане.Первый пункт выдачи в стране уже заработал в Ташкенте. Сумма инвестиций в запуск на новом рынке не раскрывается.Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. Как отметили в Wildberries, узбекские предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты выдачи и получать доход до 3,5% с оборота.Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами будут осуществляться через мобильное приложение.Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.

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