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Чем удивить любимого: рецепт орехового тарта с карамелью
Чем удивить любимого: рецепт орехового тарта с карамелью
Даже в самое морозное утро ароматный ореховый пирог и чашечка горячего кофе кого угодно сделают счастливым. Предлагаем вам проверенный рецепт орехового пирога... 15.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-15T07:00+0500
2022-02-15T07:00+0500
2022-02-15T07:00+0500
это интересно
орехи
рецепт
пирог
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За окном мороз, а дома тепло и уютно. Так и хочется задержатся на кухне и приготовить что-то особенное: ароматное, теплое и сладкое. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас рецепт орехового тарта с карамелью, специально придуманный для таких моментов.Ингредиенты для формы на 24 см.Основа:Начинка:Приготовление:- муку просейте, добавьте сухие ингредиенты: сахарную пудру, корицу, специи и соль. Холодное масло порубите на кубики и добавьте в сухую смесь, перетрите до состояния крошки;- добавьте ванилин и ледяную воду, замесите тесто и соберите его в шар (если рассыпается, снова добавьте воду);- раскатайте тесто между двух листов пергаментной бумаги (толщиной до 3 мм) и выложите в форму. После наколите вилкой по периметру и уберите в холод на 2 часа;- достаньте охлажденную основу и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте 20 минут до золотистого цвета. Достаньте и охладите при комнатной температуре;- воду и сахар смешайте в сотейнике и поставьте на огонь, прогревайте до растворения сахара. Затем увеличьте огонь и варите карамель до янтарного оттенка. В горячую смесь добавьте теплые сливки и аккуратно перемешайте. Добавьте холодное масло и мёд, вновь перемешайте до однородности;- выложите на тесто орехи, залейте карамелью и поставьте в духовку еще на 15 минут (180-200 градусов).Перед подачей ореховый тарт следует остудить и по желанию украсить крупной солью.Читайте также:
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орехи, рецепт, пирог
Чем удивить любимого: рецепт орехового тарта с карамелью
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Даже в самое морозное утро ароматный ореховый пирог и чашечка горячего кофе кого угодно сделают счастливым. Предлагаем вам проверенный рецепт орехового пирога с карамелью.
За окном мороз, а дома тепло и уютно. Так и хочется задержатся на кухне и приготовить что-то особенное: ароматное, теплое и сладкое. Наши коллеги из Sputnik Беларусь подготовили для вас рецепт орехового тарта с карамелью, специально придуманный для таких моментов.
Ингредиенты для формы на 24 см.
рисовая или пшеничная мука — 200 г;
корица и мускатный орех — 1/4 ч. л.;
орехи: фундук, миндаль, грецкий — 250 г.
- муку просейте, добавьте сухие ингредиенты: сахарную пудру, корицу, специи и соль. Холодное масло порубите на кубики и добавьте в сухую смесь, перетрите до состояния крошки;
- добавьте ванилин и ледяную воду, замесите тесто и соберите его в шар (если рассыпается, снова добавьте воду);
- раскатайте тесто между двух листов пергаментной бумаги (толщиной до 3 мм) и выложите в форму. После наколите вилкой по периметру и уберите в холод на 2 часа;
- достаньте охлажденную основу и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте 20 минут до золотистого цвета. Достаньте и охладите при комнатной температуре;
- воду и сахар смешайте в сотейнике и поставьте на огонь, прогревайте до растворения сахара. Затем увеличьте огонь и варите карамель до янтарного оттенка. В горячую смесь добавьте теплые сливки и аккуратно перемешайте. Добавьте холодное масло и мёд, вновь перемешайте до однородности;
- выложите на тесто орехи, залейте карамелью и поставьте в духовку еще на 15 минут (180-200 градусов).
Перед подачей ореховый тарт следует остудить и по желанию украсить крупной солью.