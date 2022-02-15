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https://uz.sputniknews.ru/20220215/chto-stanet-so-skulpturnoy-gruppoy-posle-rekonstruktsii-ploschadi-kosmonavtov-v-tashkente-22760261.html
Что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте
Что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте
Как изменится территория после реконструкции, какие новые объекты появятся на площади и будет ли сохранен бюст космонавта Владимира Джанибекова — читайте в материале.
2022-02-15T19:54+0500
2022-02-15T19:54+0500
общество
ташкент
площадь
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Бюст летчика-космонавта Владимира Джанибекова и скульптурная композиция "Космос" будут сохранены после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного хокимията.На днях на площади Космонавтов перед бюстом Джанибекова начался демонтаж гранитных плит. Власти пообещали создать на этом месте небольшой парк. Однако агентство культурного наследия Узбекистана заявило, что не давало разрешения реконструировать площадь.Территорию обещают обновить в соответствии с современными градостроительными нормами и требованиями, дорожки и тротуары также будут приведены в порядок.При этом в хокимияте извинились за неудобства, связанные с затруднением выхода к проезжей части. Пока местным жителям гулять негде.Скульптурная композиция "Космос" и бюст Владимира Джанибекова были установлены на площади Космонавтов в Ташкенте в 1984 году. Композиция включена в список памятников монументального искусства и находится под государственной охраной.Джанибеков — самый опытный космонавт СССР, он совершил наибольшее число полетов в космос (пять), все в качестве командира корабля. Он дважды Герой Советского союза, генерал-майор авиации.
ташкент
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ташкент, площадь, реконструкция

Что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте

19:54 15.02.2022
© Фото: хокимият г. ТашкентаПроект реконструкции площади космонавтов в Ташкенте
Проект реконструкции площади космонавтов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
© Фото: хокимият г. Ташкента
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Как изменится территория после реконструкции, какие новые объекты появятся на площади и будет ли сохранен бюст космонавта Владимира Джанибекова — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Бюст летчика-космонавта Владимира Джанибекова и скульптурная композиция "Космос" будут сохранены после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного хокимията.
На днях на площади Космонавтов перед бюстом Джанибекова начался демонтаж гранитных плит. Власти пообещали создать на этом месте небольшой парк. Однако агентство культурного наследия Узбекистана заявило, что не давало разрешения реконструировать площадь.
"Гранитные плиты около скульптурной группы с бюстом Владимира Джанибекова на площади Космонавтов находятся в аварийном состоянии. Специалисты разработали проект реконструкции данного участка с сохранением памятников", — говорится в сообщении городской администрации.
Территорию обещают обновить в соответствии с современными градостроительными нормами и требованиями, дорожки и тротуары также будут приведены в порядок.
При этом в хокимияте извинились за неудобства, связанные с затруднением выхода к проезжей части. Пока местным жителям гулять негде.
Скульптурная композиция "Космос" и бюст Владимира Джанибекова были установлены на площади Космонавтов в Ташкенте в 1984 году. Композиция включена в список памятников монументального искусства и находится под государственной охраной.
Джанибеков — самый опытный космонавт СССР, он совершил наибольшее число полетов в космос (пять), все в качестве командира корабля. Он дважды Герой Советского союза, генерал-майор авиации.
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