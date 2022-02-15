https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-komplaens-povliyal-na-korruptsiyu-v-ximicheskoy-otrasli-uzbekistan-22740330.html

Как "комплаенс" повлиял на коррупцию в химической отрасли Узбекистан

Как "комплаенс" повлиял на коррупцию в химической отрасли Узбекистан

Скольких из них удалось привлечь к ответственности и о каких суммах идет речь, читайте в обзоре.

2022-02-15T09:41+0500

2022-02-15T09:41+0500

2022-02-15T09:41+0500

общество

узбекистан

коррупция

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане активно функционирует система комплаенс-контроля в химической отрасли. Об итогах деятельности этой службы в 2021 году рассказала глава пресс-службы АО "Узкимёсаноат" Мастура Хайитова. Система комплаенс-контроля уже внедрена в крупных предприятиях отрасли: АО "Навоийазот", АО "Ферганаазот", АО "Дехканабадский калийный завод", АО "Максам-Чирчик", ООО "Биринчи резинотехника заводи", ООО "Узкимёимпэкс" и ООО СП "Кунградский содовый завод".Данная система позволяет выявлять, предупреждать и пресекать коррупционные риски. В 2021 году для изучения фактов нарушения требований трудового законодательства было проведено 49 служебных расследований.В результате 44 работника были оштрафованы, 39 должностным лицам объявлен выговор, 20 – освобождены от занимаемой должности, в отношении 11 применены административные меры, 9 – привлечены к уголовной ответственности.В 2021-м в химической отрасли было устранено в общей сложности 22 случая, которые связаны с конфликтом интересов. В частности, выявлена недостача минеральных удобрений на сумму 80,4 миллиарда сумов, из которых уже взыскано 29,9 миллиарда сумов.Всего по данным фактам правоохранители возбудили 10 уголовных дел.Для приема обращений граждан и юрлиц организованы телефоны доверия и Telegram-мессенджер службы комплаенс-контроля.Агентство по противодействию коррупции также разработало для 26 министерств и ведомств меры по внедрению комплаенс-контроля, который способствует сокращению теневой экономики, а также противодействию коррупции.

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узбекистан, коррупция