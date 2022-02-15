https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-komplaens-povliyal-na-korruptsiyu-v-ximicheskoy-otrasli-uzbekistan-22740330.html
Как "комплаенс" повлиял на коррупцию в химической отрасли Узбекистан
Как "комплаенс" повлиял на коррупцию в химической отрасли Узбекистан
Скольких из них удалось привлечь к ответственности и о каких суммах идет речь, читайте в обзоре.
2022-02-15T09:41+0500
2022-02-15T09:41+0500
2022-02-15T09:41+0500
общество
узбекистан
коррупция
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане активно функционирует система комплаенс-контроля в химической отрасли. Об итогах деятельности этой службы в 2021 году рассказала глава пресс-службы АО "Узкимёсаноат" Мастура Хайитова. Система комплаенс-контроля уже внедрена в крупных предприятиях отрасли: АО "Навоийазот", АО "Ферганаазот", АО "Дехканабадский калийный завод", АО "Максам-Чирчик", ООО "Биринчи резинотехника заводи", ООО "Узкимёимпэкс" и ООО СП "Кунградский содовый завод".Данная система позволяет выявлять, предупреждать и пресекать коррупционные риски. В 2021 году для изучения фактов нарушения требований трудового законодательства было проведено 49 служебных расследований.В результате 44 работника были оштрафованы, 39 должностным лицам объявлен выговор, 20 – освобождены от занимаемой должности, в отношении 11 применены административные меры, 9 – привлечены к уголовной ответственности.В 2021-м в химической отрасли было устранено в общей сложности 22 случая, которые связаны с конфликтом интересов. В частности, выявлена недостача минеральных удобрений на сумму 80,4 миллиарда сумов, из которых уже взыскано 29,9 миллиарда сумов.Всего по данным фактам правоохранители возбудили 10 уголовных дел.Для приема обращений граждан и юрлиц организованы телефоны доверия и Telegram-мессенджер службы комплаенс-контроля.Агентство по противодействию коррупции также разработало для 26 министерств и ведомств меры по внедрению комплаенс-контроля, который способствует сокращению теневой экономики, а также противодействию коррупции.
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узбекистан, коррупция
Как "комплаенс" повлиял на коррупцию в химической отрасли Узбекистан
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Каких успехов удалось добиться за 2021 год, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане активно функционирует система комплаенс-контроля в химической отрасли.
Об итогах деятельности этой службы в 2021 году рассказала
глава пресс-службы АО "Узкимёсаноат" Мастура Хайитова.
Что такое комплаенс-контроль?
Пренебрежение законами, нормативными актами и стандартами приводит к высоким потенциальным рискам для бизнеса.
Поэтому важно контролировать их соблюдение. Это и есть комплаенс-контроль.
Система комплаенс-контроля уже внедрена в крупных предприятиях отрасли: АО "Навоийазот", АО "Ферганаазот", АО "Дехканабадский калийный завод", АО "Максам-Чирчик", ООО "Биринчи резинотехника заводи", ООО "Узкимёимпэкс" и ООО СП "Кунградский содовый завод".
Данная система позволяет выявлять, предупреждать и пресекать коррупционные риски. В 2021 году для изучения фактов нарушения требований трудового законодательства было проведено 49 служебных расследований.
В результате 44 работника были оштрафованы, 39 должностным лицам объявлен выговор, 20 – освобождены от занимаемой должности, в отношении 11 применены административные меры, 9 – привлечены к уголовной ответственности.
В 2021-м в химической отрасли было устранено в общей сложности 22 случая, которые связаны с конфликтом интересов. В частности, выявлена недостача минеральных удобрений на сумму 80,4 миллиарда сумов, из которых уже взыскано 29,9 миллиарда сумов.
Кроме того, было предотвращено хищение товарно-материальных ценностей на сумму более 500 миллионов сумов, горюче-смазочных материалов на 100 миллионов сумов, а также неэффективное использование средств в размере 3,5 миллиарда сумов.
Всего по данным фактам правоохранители возбудили 10 уголовных дел.
Для приема обращений граждан и юрлиц организованы телефоны доверия и Telegram-мессенджер службы комплаенс-контроля.
Агентство по противодействию коррупции также разработало для 26 министерств и ведомств меры по внедрению комплаенс-контроля, который способствует сокращению теневой экономики, а также противодействию коррупции.