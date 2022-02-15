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https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-v-uzbekistane-vspominayut-voinov-afgantsev--foto-22759996.html
Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото
Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото
Памятное мероприятие прошло в Чирчике. В нем приняли участие воины-интернационалисты, родные погибших и российские дипломаты.
2022-02-15T20:26+0500
2022-02-15T20:26+0500
общество
узбекистан
чирчик
дипломаты
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во вторник, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в Чирчике прошла памятная акция, посвященная 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.В мероприятии приняли участие представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших, российские дипломаты и соотечественники.Консультант Русского дома в Ташкенте Ростислав Войтеховский подчеркнул, что традиция отмечать День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.Перед собравшимися также выступили ветераны-афганцы и свидетели тех трагических событий.
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узбекистан, чирчик, дипломаты

Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото

20:26 15.02.2022
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
В Чирчике почтили память воинов-афганцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
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Памятное мероприятие прошло в Чирчике. В нем приняли участие воины-интернационалисты, родные погибших и российские дипломаты.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во вторник, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в Чирчике прошла памятная акция, посвященная 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
В Чирчике почтили память воинов-афганцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
В Чирчике почтили память воинов-афганцев
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
В мероприятии приняли участие представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших, российские дипломаты и соотечественники.
Консультант Русского дома в Ташкенте Ростислав Войтеховский подчеркнул, что традиция отмечать День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
В Чирчике почтили память воинов-афганцев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
В Чирчике почтили память воинов-афганцев
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
"Это еще один способ почтить память павших в Афганистане и выразить благодарность тем, кто остался жив", – сказал он.
Перед собравшимися также выступили ветераны-афганцы и свидетели тех трагических событий.
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