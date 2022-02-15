https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-v-uzbekistane-vspominayut-voinov-afgantsev--foto-22759996.html

Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото

Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото

Памятное мероприятие прошло в Чирчике. В нем приняли участие воины-интернационалисты, родные погибших и российские дипломаты.

2022-02-15T20:26+0500

2022-02-15T20:26+0500

2022-02-15T20:26+0500

общество

узбекистан

чирчик

дипломаты

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во вторник, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в Чирчике прошла памятная акция, посвященная 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.В мероприятии приняли участие представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших, российские дипломаты и соотечественники.Консультант Русского дома в Ташкенте Ростислав Войтеховский подчеркнул, что традиция отмечать День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.Перед собравшимися также выступили ветераны-афганцы и свидетели тех трагических событий.

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узбекистан, чирчик, дипломаты