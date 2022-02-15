Как в Узбекистане вспоминают воинов-афганцев — фото
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
Памятное мероприятие прошло в Чирчике. В нем приняли участие воины-интернационалисты, родные погибших и российские дипломаты.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во вторник, 15 февраля, у мемориала воинам-интернационалистам в Чирчике прошла памятная акция, посвященная 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
В Чирчике почтили память воинов-афганцев
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
В мероприятии приняли участие представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших, российские дипломаты и соотечественники.
Консультант Русского дома в Ташкенте Ростислав Войтеховский подчеркнул, что традиция отмечать День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в УзбекистанеВ Чирчике почтили память воинов-афганцев
В Чирчике почтили память воинов-афганцев
© Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане
"Это еще один способ почтить память павших в Афганистане и выразить благодарность тем, кто остался жив", – сказал он.
Перед собравшимися также выступили ветераны-афганцы и свидетели тех трагических событий.