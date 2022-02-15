Специалисты подсчитали плотность населения Узбекистана
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© Министерство здравоохранения Узбекистана
Количество проживающих на одном квадратном километре за прошедший год выросло на 1,6. В каком регионе больше всего жителей?
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Государственном комитете по статистике подсчитали плотность населения страны на один квадратный километр. К началу года в среднем этот показатель равнялся 78,6 жителей. Таковы данные официальной статистики.
При этом количество проживающих на одном квадратном километре за прошедший год выросло на 1,6.
Специалисты наглядно показали, насколько плотно проживают люди в регионах.
Плотность населения Узбекистана на один квадратный километр
Плотность населения Узбекистана на один квадратный километр
Каракалпакстан – 11,7 человек;
Андижанская область – 756,6 человека;
Бухарская область – 49,1 человек;
Джизакская область – 68,1 человек;
Кашкадарьинская область – 119,3 человека;
Навоийская область – 9,3 человека;
Наманганская область – 394 человека;
Самаркандская область – 240,4 человека;
Сурхандарьинская область – 136,5 человек;
Сырдарьинская область – 205,3 человека;
Ташкентская область – 192,9 человек;
Ферганская область – 576,4 человека;
Хорезмская область – 318 человек;
Ташкент – 8 035,1 человек.
В Узбекистане готовятся к первой национальной переписи населения после 1989 года.
В феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев распорядился пересчитать граждан в 2022 году. Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й.
Организовать перепись населения в Узбекистане поможет Россия. Как отметил посол страны в Ташкенте Олег Мальгинов, российский опыт может быть востребован специалистами в Узбекистане.