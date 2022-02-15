https://uz.sputniknews.ru/20220215/spetsialisty-podschitali-plotnost-naseleniya-uzbekistana-22746883.html

Специалисты подсчитали плотность населения Узбекистана

Специалисты подсчитали плотность населения Узбекистана

Количество проживающих на одном квадратном километре за прошедший год выросло на 1,6. В каком регионе больше всего жителей?

2022-02-15T12:42+0500

2022-02-15T12:42+0500

2022-02-15T12:42+0500

общество

население

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Государственном комитете по статистике подсчитали плотность населения страны на один квадратный километр. К началу года в среднем этот показатель равнялся 78,6 жителей. Таковы данные официальной статистики.При этом количество проживающих на одном квадратном километре за прошедший год выросло на 1,6.Специалисты наглядно показали, насколько плотно проживают люди в регионах.В Узбекистане готовятся к первой национальной переписи населения после 1989 года.В феврале 2019-го президент Шавкат Мирзиёев распорядился пересчитать граждан в 2022 году. Однако из-за пандемии сроки перенесли на 2023-й.Организовать перепись населения в Узбекистане поможет Россия. Как отметил посол страны в Ташкенте Олег Мальгинов, российский опыт может быть востребован специалистами в Узбекистане.

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население, узбекистан