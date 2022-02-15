https://uz.sputniknews.ru/20220215/ukraina-sama-otkajetsya-ot-nato-tsaryov-o-taynyx-dogovoryonnostyax-rossii-i-ssha---video--22737782.html

Украина сама откажется от НАТО: Царёв о тайных договорённостях России и США - видео

Украина сама откажется от НАТО: Царёв о тайных договорённостях России и США - видео

Россия и Запад заключили большую сделку по Украине, считает украинский политик Олег Царёв. Ее главная цель – вынудить Украину отказаться от вступления в НАТО.

2022-02-15T08:00+0500

2022-02-15T08:00+0500

2022-02-15T09:56+0500

видео

украина

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сша

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Политик уверен, что до боевых действий дело не дойдёт, а главным итогом нынешней эскалации станет удушение Украины. Кроме того, Царёв рассказал о настроениях на Украине перед мифическим российским вторжением и прокомментировал возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Он считает, что признания не будет, хотя уже давно нужно было пойти на этот шаг.Полную версию интервью с политиком смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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украина, нато, сша, видео