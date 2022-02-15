https://uz.sputniknews.ru/20220215/uzbekistan-nalajivaet-sotrudnichestvo-so-skolkovo-22751487.html

Узбекистан налаживает сотрудничество со “Сколково”

Узбекистан налаживает сотрудничество со “Сколково”

Российский "Сколково" поможет Узбекистану повысить квалификацию сотрудников госучреждений и топ-менеджеров частных компаний.

2022-02-15T15:06+0500

2022-02-15T15:06+0500

2022-02-15T15:06+0500

экономика

узбекистан

сколково

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана заключило меморандум о сотрудничестве с Московской школой управления “Сколково”.Документ накануне в Ташкенте подписали ректор школы Юрий Левин и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев, сообщается на сайте МИВТ.Согласно условиям документа “Сколково” выступит партнером проектов по повышению квалификации сотрудников государственных учреждений, а также государственных и частных компаний Узбекистана.Предполагается проведение выездных стажировок, создание специальных образовательных модулей и проведение мероприятий по обмену опытом.Перед этим состоялась встреча Левина с вице-премьером – министром инвестиций и внешней торговли Сардобром Умурзаковым. Обсуждалась инициатива по созданию в Узбекистане совместной образовательной экосистемы, которая позволит поднять профессиональную подготовку управленческих кадров на качественно новый уровень.Она будет ориентирована не только на обучение кадрового состава госструктур, но и топ-менеджеров частного бизнеса. В связи с этим стороны также рассмотрели перспективы налаживания сотрудничества по подготовке преподавательского состава учебных учреждений Узбекистана в области управления бизнесом.Также рассмотрены вопросы создания специализированного “Учебного центра” при МИВТ. Он будет заниматься повышением квалификации специалистов по вопросам внешней торговли и инвестиционной деятельности.

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узбекистан, сколково, сотрудничество