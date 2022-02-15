https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-tashkente-vystupili-za-traditsionnye-semeynye-tsennosti--video-22760413.html

В Ташкенте выступили за традиционные семейные ценности — видео

В Ташкенте выступили за традиционные семейные ценности — видео

Участники конференции попытались найти пути и методы сохранения традиционных семейных ценностей в то время, как само понятие семьи подвергается ревизии.

2022-02-15T22:32+0500

2022-02-15T22:32+0500

2022-02-15T22:32+0500

общество

узбекистан

семья

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В столице Узбекистана обсудили, как сохранить традиционные семейные ценности.Над решением этого вопроса размышляли участники молодежной конференции "Сохранение традиционных ценностей в условиях глобализации". Свое мнение на этот счет высказали митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководство Комитета по межнациональным отношениям при Кабинете министров, представители культурных центров, Русского дома в Узбекистане, студенты вузов и колледжей.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, участники попытались найти пути и методы сохранения традиционных семейных ценностей в то время, как сама семейная политика сталкивается со многими вызовами. Отмечалось, что в настоящее время подвергаются ревизии традиционные понятия: отец и мать, под угрозой само понятие брака как союза мужчины и женщины.По словам заместителя директора Агентства по делам молодежи Дилнозы Каттахановой, в Узбекистане проживает более 2,5 миллионов молодых семей. И крайне важно доносить до них духовную сторону брака.По мнению митрополита Викентия, пристальное внимание необходимо уделить работе с молодежью. Этим, в первую очередь, должны заняться представители религиозных конфессий.

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