https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-uzbekistane-nachalsya-mesyats-borby-s-kontrafaktom-22760780.html

В Узбекистане начался Месяц борьбы с контрафактом

В Узбекистане начался Месяц борьбы с контрафактом

Узбекистан намерен повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.

2022-02-15T20:56+0500

2022-02-15T20:56+0500

2022-02-15T20:56+0500

общество

узбекистан

контрафакт

борьба

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане в понедельник, 15 февраля, стартовал "Месяц без контрафакта", объявленный Агентством по защите прав потребителей. Цель мероприятия – повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.Зачастую на внутреннем потребительском рынке чаще всего имитации подвергаются пищевая продукция, бытовая химия, косметика и лекарственные препараты. Их легче всего подделать и скопировать.А недобросовестные производители, создавая ассоциацию с оригинальным товаром, зачастую копируют популярные бренды и вводят в заблуждение покупателей.При этом, разница между оригиналом и подделкой не всегда очевидна. К тому же потребители бывают невнимательны и не замечают разницу. Кроме того, зачастую контрафактная продукция привлекает более низкой ценой.В Узбекистане функции по борьбе с оборотом контрафактной продукции возложены на:

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узбекистан, контрафакт, борьба