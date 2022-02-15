https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-uzbekistane-nachalsya-mesyats-borby-s-kontrafaktom-22760780.html
В Узбекистане начался Месяц борьбы с контрафактом
В Узбекистане начался Месяц борьбы с контрафактом
Узбекистан намерен повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.
2022-02-15T20:56+0500
2022-02-15T20:56+0500
2022-02-15T20:56+0500
общество
узбекистан
контрафакт
борьба
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане в понедельник, 15 февраля, стартовал "Месяц без контрафакта", объявленный Агентством по защите прав потребителей. Цель мероприятия – повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.Зачастую на внутреннем потребительском рынке чаще всего имитации подвергаются пищевая продукция, бытовая химия, косметика и лекарственные препараты. Их легче всего подделать и скопировать.А недобросовестные производители, создавая ассоциацию с оригинальным товаром, зачастую копируют популярные бренды и вводят в заблуждение покупателей.При этом, разница между оригиналом и подделкой не всегда очевидна. К тому же потребители бывают невнимательны и не замечают разницу. Кроме того, зачастую контрафактная продукция привлекает более низкой ценой.В Узбекистане функции по борьбе с оборотом контрафактной продукции возложены на:
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узбекистан, контрафакт, борьба
В Узбекистане начался Месяц борьбы с контрафактом
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Узбекистан намерен повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Узбекистане в понедельник, 15 февраля, стартовал "Месяц без контрафакта", объявленный Агентством по защите прав потребителей.
Цель мероприятия – повысить эффективность борьбы с реализацией контрафактной продукции по всей стране.
Зачастую на внутреннем потребительском рынке чаще всего имитации подвергаются пищевая продукция, бытовая химия, косметика и лекарственные препараты. Их легче всего подделать и скопировать.
А недобросовестные производители, создавая ассоциацию с оригинальным товаром, зачастую копируют популярные бренды и вводят в заблуждение покупателей.
При этом, разница между оригиналом и подделкой не всегда очевидна. К тому же потребители бывают невнимательны и не замечают разницу. Кроме того, зачастую контрафактная продукция привлекает более низкой ценой.
В Узбекистане функции по борьбе с оборотом контрафактной продукции возложены на:
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре осуществляет выявление фактов формирования "теневой экономики", пресечение деятельности подпольных производств и выпуска контрафактной продукции.
Государственный таможенный комитет уполномочен осуществлять борьбу с контрабандой и перемещением контрафактной продукции, включая параллельный импорт.
Государственный налоговый комитет ответственен за принятие мер по недопущению реализации в местах розничной торговли контрафактных, фальсифицированных и незаконно ввезенных товаров.
Агентство по интеллектуальной собственности – обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, защиты прав авторов и других правообладателей.