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Волшебное сияние: новогодний фестиваль фонарей - фото
Волшебное сияние: новогодний фестиваль фонарей - фото
Празднование Нового года по восточному календарю традиционно завершилось в разных странах Азии красочными фестивалями фонарей. Самые необычные и волшебные виды фестиваля - в нашей фотоподборке.
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фото
фестиваль
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фото, фестиваль, новый год

Волшебное сияние: новогодний фестиваль фонарей - фото

22:00 16.02.2022
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Празднование Нового года по восточному календарю традиционно завершилось в разных странах Азии красочными фестивалями фонарей. Самые необычные и волшебные виды фестиваля - в нашей фотоподборке.
© AFP 2022 / Hector Retamal

Девушки в традиционных костюмах в Шанхае во время фестиваля фонарей, 15 февраля 2-22 г.

Девушки в традиционных костюмах в Шанхае во время фестиваля фонарей, 15 февраля 2-22 г. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Hector Retamal

Девушки в традиционных костюмах в Шанхае во время фестиваля фонарей, 15 февраля 2-22 г.

© AP Photo / Andy Wong

Выставка ледяных скульптур и фестиваль фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

Выставка ледяных скульптур и фестиваль фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Andy Wong

Выставка ледяных скульптур и фестиваль фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Hasnoor Hussain

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
3/12
© REUTERS / Hasnoor Hussain

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Ann Wang

Люди взрывают петарды и проносят статую Бога Земли по местному рынку во время фестиваля фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.

Люди взрывают петарды и проносят статую Бога Земли по местному рынку во время фестиваля фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
4/12
© REUTERS / Ann Wang

Люди взрывают петарды и проносят статую Бога Земли по местному рынку во время фестиваля фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.

© AFP 2022 / Hector Retamal

Фестиваль фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

Фестиваль фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2022 / Hector Retamal

Фестиваль фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Aly Song

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
6/12
© REUTERS / Aly Song

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

© AFP 2022 / Noel Celis

Кузнецы разбрызгивают раскаленный металл, создавая сверкающие фонтаны во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

Кузнецы разбрызгивают раскаленный металл, создавая сверкающие фонтаны во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Noel Celis

Кузнецы разбрызгивают раскаленный металл, создавая сверкающие фонтаны во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

© AP Photo / Andy Wong

Посетители во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

Посетители во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Andy Wong

Посетители во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Hasnoor Hussain

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Hasnoor Hussain

Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Ann Wang

Люди готовятся к шествию со статуей Бога Земли во время фестиваля фонарей в Тайване, 15 февраля 2022 г.

Люди готовятся к шествию со статуей Бога Земли во время фестиваля фонарей в Тайване, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
10/12
© REUTERS / Ann Wang

Люди готовятся к шествию со статуей Бога Земли во время фестиваля фонарей в Тайване, 15 февраля 2022 г.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

Шоу фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.

Шоу фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AP Photo / Chiang Ying-ying

Шоу фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.

© REUTERS / Aly Song

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Aly Song

Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.

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