Волшебное сияние: новогодний фестиваль фонарей - фото

Девушки в традиционных костюмах в Шанхае во время фестиваля фонарей, 15 февраля 2-22 г.
Девушки в традиционных костюмах в Шанхае во время фестиваля фонарей, 15 февраля 2-22 г.
Выставка ледяных скульптур и фестиваль фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Выставка ледяных скульптур и фестиваль фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.
Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.
Люди взрывают петарды и проносят статую Бога Земли по местному рынку во время фестиваля фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.
Люди взрывают петарды и проносят статую Бога Земли по местному рынку во время фестиваля фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.
Фестиваль фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.
Фестиваль фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.
Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.
Кузнецы разбрызгивают раскаленный металл, создавая сверкающие фонтаны во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Кузнецы разбрызгивают раскаленный металл, создавая сверкающие фонтаны во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Посетители во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Посетители во время фестиваля фонарей в Пекине, 15 февраля 2022 г.
Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.
Посетители выпускают небесный фонарик на фестивале фонарей в Малайзии, 15 февраля 2022 г.
Люди готовятся к шествию со статуей Бога Земли во время фестиваля фонарей в Тайване, 15 февраля 2022 г.
Люди готовятся к шествию со статуей Бога Земли во время фестиваля фонарей в Тайване, 15 февраля 2022 г.
Шоу фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.
Шоу фонарей в Тайпее, Тайвань, 15 февраля 2022 г.
Посетители фестиваля фонарей в Шанхае, 15 февраля 2022 г.