https://uz.sputniknews.ru/20220216/evropa-dojigaet-posledniy-gaz-chto-jdet-uzbekistan-22788155.html

Европа "дожигает" последний газ: что ждет Узбекистан?

Европа "дожигает" последний газ: что ждет Узбекистан?

Как на страны постсоветского пространства может повлиять рекордно низкий уровень запасов газа в Европе, который продолжает снижаться.

2022-02-16T19:19+0500

2022-02-16T19:19+0500

2022-02-16T19:19+0500

колумнисты

европа

газ

узбекистан

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С начала этого года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. По состоянию на начало этой недели, запасы на 1 млрд кубометров ниже минимального показателя на середину февраля.При этом отопительный период еще не закончен – отбор газа обычно продолжается до конца марта-середины апреля. А по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производимость ПХГ снижается – становится невозможным оперативно выводить в систему максимальный объем газа.О том, как дальше будет развиваться газовый кризис в Европе и что на этом фоне ждет страны постсоветского пространства – Sputnik узнал у экспертов.Хранилища пустеютПо данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на начало этой недели заполненность подземных хранилищ газа Европы находится на уровне менее 33%. Общие запасы на 1 млрд кубометров ниже минимального показателя за всю историю наблюдений. ПХГ Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3. А от объемов газа, закачанного в ПХГ Европы в летний сезон, осталось уже менее 10%."Снижение объема газа в ПХГ в Европе приводит к тому, что постепенно, ежесуточно европейские страны могут отбирать все меньше газа из резервуаров, потому что чем меньше газа в хранилищах, тем меньше в них давление и, соответственно, тем меньше газа в сутки можно оттуда извлекать" – говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.Соответственно, чем меньше газа страны ЕС будут "доставать" из ПХГ, тем больше им понадобится текущего импорта, продолжает эксперт, поэтому в скором времени последует увеличение закупок газа европейскими странами."Этого и следует ожидать, что Европа ежесуточно будет импортировать все больше и больше газа. Поскольку будет расти нужда в текущем импорте – цены на газ будут тоже расти. Но стоит отметить, что многое будет решать погода, которая установится в Европе и Азии. Если, например, в Азии будет тепло, то потребление газа снизится и цена может упасть, а часть СПГ перейдет на европейский рынок. Если, соответственно, ударят морозы, тогда цены взлетят и мы, может быть, опять увидим ценники по $1,5 тыс. – $2 тысяч за тысячу кубометров".Сегодня цены на газ в Европе находятся на уровне приблизительно $800 за тысячу кубометров. "Сейчас следует ожидать удержания цен в районе $1 тыс. за тысячу кубометров вплоть до окончания отопительного сезона – конца марта – начала апреля", – отмечает Игорь Юшков."Доминирующим фактором, влияющим на цены на газ в Европе, являются цены на газ в Азии. Европа за последние 3-4 года является фактически частью возникшего в течение 2010-х годов "евразийского газового сверхрынка". Ввиду того, что Европа является рынком более мелким и менее привлекательным, чем рынок Азии, биржевые котировки на газ в Европе зависят от таковых в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", – добавляет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов."Если погода будет холодная, то уровень запасов в европейских ПХГ может упасть и до отметки ниже 20%, – говорит ведущий эксперт ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – После окончания отопительного сезона цены на газ должны упасть, если не вмешается политический фактор в виде конфликтов России с Западом. Цены должны снизиться и компании начнут делать дополнительные заявки на покупку газа – будут заполнять хранилища".Заработают ли Азербайджан, Казахстан и Узбекистан?"У Азербайджана нет проблем со сбытом своего газа, а основной бонус заключается в том, что продают свой газ они по нынешней высокой цене, - говорит Игорь Юшков. – У республики теперь есть поставки в Грецию, немного в Болгарию и, главное, в Италию, куда они должны экспортировать до 8 млрд кубометров газа в год, а цены там привязаны к спотовому рынку. То есть, газ дорогой и на этом Баку сможет дополнительно заработать".Однако проблема заключается в том, что поставки из Азербайджана ограничены газотранспортными мощностями системы магистральных газопроводов ЮГК – в общей сложности за год республика может поставлять в Европу порядка 10 млрд кубометров, отмечает Александр Фролов."То есть, Азербайджан, конечно, поставляет газ в Евросоюз, однако дополнительный заработок будет зависеть исключительно от уровня цен. Какой-то дополнительный спрос Европы страна обеспечить не сможет", – говорит эксперт.Казахстан же – также являющийся одной из газодобывающих стран на постсоветском пространстве – в Европу "голубое топливо" не экспортирует, отмечает Александр Фролов."Казахстан поставляет газ в Китай и в Россию. Но ни Россия, ни Китай в текущей ситуации никоим образом заработки Казахстана не повысят. Насколько я понимаю, контракты Казахстана с Китаем и рядом других азиатских республик подписаны с нефтяной привязкой, соответственно, текущий спрос в значительной степени на этих заработках не скажется, потому как цены на нефть хоть и повышается, но не столь динамично, как биржевые котировки газа. То же самое касается Туркменистана и Узбекистана – значительного роста поставок ожидать не приходится, они сдерживаются действующими договорами и газотранспортными мощностями, которые проложены между странами, поставщиками и потребителями", – рассказал Александр Фролов.Проблемы Молдовы в ее "евростремлениях""Кишиневу приходится платить за газ по полной программе, - говорит Станислав Митрахович. – Руководству страны приходится поднимать цены для внутренних потребителей, что вызывает волну социальных волнений, но им банально некуда деваться – хочешь быть суверенной независимой страной, готовься платить за газ. Если бы Молдова была бы как условная Венгрия – реализовывала бы с Россией общие проекты, отказалась бы от антироссийской риторики, от поездок на всякие "Крымские платформы" – то, может быть, они получили бы цену пониже. Но, видимо, это нереально в наши дни".Проблема Молдовы заключается в том, что она является "евроориентированной страной", считает Александр Фролов."Кишинев решил форматировать свое энергетическое законодательство, исходя из тех положений, которые прописаны в законодательстве ЕС. В частности, это сказывается на системе, заложенной в основу определения цены на газ для покупателя", – говорит эксперт.Так, продолжает он, если Россия первоначально в контракте с Молдовой использовала нефтяную привязку, крайне распространенную в мире и до сих пор активно используемую многими покупателями (в частности, покупателями в АТР), то сейчас Кишинев потребовал от Москвы пересмотра долгосрочного контракта, который действовал фактически до конца 2021 года."Цель такого требования заключалась в том, чтобы формула цены была переписана и принцип ценообразования был изменен с нефтяной привязки на привязку к биржевым котировкам. И тот факт, что Молдова очевидно от этого действия, которое было продиктовано ее же инициативой, ее "евростремлениями", проиграла – это проблема Молдовы. А то, что Молдова не хочет платить за газ даже по тем ценам, что были в 2021 году – опять же говорит о Молдове, как о "надежном" покупателе", – считает Александр Фролов."Поскольку в контракте Молдовы с "Газпромом" есть индексация к спотовому рынку, газ для них в январе был довольно дорогой – порядка $650 за тысячу кубометров. Сейчас, в феврале, стоимость снизилась примерно до $550 – да, тоже дорого, но могло бы быть и дороже, просто "Газпром" пошел им навстречу в октябре прошлого года, составили такой контракт, в котором все-таки есть скидка от спотового рынка", – говорит Игорь Юшков.Для Молдовы такие цены, конечно, являются шоком, отмечает эксперт. "До конца сентября они получали тысячу кубометров газа примерно по $250-$280, но такова рыночная ситуация, тем более Молдова долгое время сама настаивала, чтобы у нее в контракте была привязка к спотовому рынку. Все как в Европе, вот эта евроинтеграция и так далее. Но вот получили они эту индексацию – и то со скидкой – ситуацию видите сами", – рассуждает эксперт.При этом Игорь Юшков отмечает, что Молдова явно идет на обострение отношений с "Газпромом", что действия Кишинева направлены на срыв действующего контракта после окончания отопительного сезона."Они пытаются явно сорвать контракт, обанкротить "Молдовагаз", чтобы не платить старые долги – порядка $700 млн по старому договору, чтобы попытаться заключить новый контракт на более выгодных условиях. Но Молдова поплатилась, что долгое время кричала о желании спотовой индексацию, как в Европе. Ведь проблема в том, что на споте газ очень дорогой сейчас", – рассказал эксперт.Однако если Молдова считает, что цены на газ велики, то у нее есть как минимум две возможности эту ситуацию изменить, говорит Александр Фролов."Либо они могут попытаться вернуться к нефтяной привязке, но это сдерживается евростремлениями этой страны, либо попытаться вступить в ЕАЭС, в случае чего для нее, как для покупателя, цены будут гораздо ниже. Но собирается ли молдавское руководство делать что-то из вышеперечисленного? Нет, не собирается. Оно собирается продолжать "идти в Европу". Только, как мы видим, у Молдовы нет денег, чтобы идти в Европу подобным образом. Потому что у "Газпрома" есть товар определенной цены, на которой, кстати, настояла сама Молдова, и Молдова должна заплатить, а денег у нее нет", – рассказал Александр Фролов.Что ждет Армению, Беларусь и Кыргызстан?А вот страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сложившихся обстоятельствах чувствуют себя более чем комфортно, отмечает Игорь Юшков."Для них цена зафиксирована, для Беларуси, например, это $127 за тысячу кубометров – очень комфортная цена по сравнению с тем, что на споте цена тысячи кубометров газа торгуется почти что на уровне $1 тыс., и даже по контрактам с нефтяной индексацией тысяча кубометров стоит порядка $300-$400. У Армении примерно такие же цены, как у Беларуси. Поэтому в этом плане все, кто имеют такие особые условия на покупку российского газа за счет того, что являются членом ЕАЭС, чувствуют себя хорошо. Они могли бы платить гораздо больше, но вот такие особые условия торговли с Россией их спасают. В этом плане их экономика становится все более конкурентоспособна", – рассказал Игорь Юшков."В значительной степени рост цен на газ не скажется на странах ЕАЭС, потому что рост цен для стран, входящих в ЕАЭС, сдерживается специфическими отношениями внутри организации, – соглашается Александр Фролов. – Эти отношения предусматривают постепенное выравнивание цен на энергоносители с тем, чтобы ни у одного из участников не было бы решительного преимущества, с тем, чтобы каждый из участников ЕАЭС имел фактически равные возможности в плане развития экономики в целом и промышленности в частности по сравнению с другими участниками".Довольна ли Россия высокими ценами на газ?Как бы странно это не звучало, но Россия, наверное, хотела бы, чтобы цены на газ на европейском рынке были ниже, говорит Игорь Юшков."Сверхвысокие цены, которые мы наблюдаем сегодня, начинают убивать спрос. Потребители не могут себе позволить покупать нормальные объемы газа по таким высоким ценам. Поэтому, если цены были бы на уровне $400-$500 за тысячу кубометров, то объемы продаж у России были бы гораздо больше, а газ был бы более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками энергии, прежде всего с возобновляемой энергетикой. А так получается, что когда газ стоит $1 тысяч за тысячу кубов, то и возобновляемая энергетика становится не такой уж дорогой. Поэтому для российского газа эта ситуация, в принципе, тоже довольно опасна. Более умеренные цены были бы все же для России выгоднее".Текущие цены создают крайне высокие риски сокращения спроса на газ на среднесрочную перспективу из-за того, что с рынка будут уходить средние и, возможно, даже некоторые крупные потребители газа, считает Александр Фролов.По словам эксперта, они просто не справятся с текущими ценами и будут вынуждены прекратить свою деятельность."В то же время есть позитивные сигналы, - продолжает Александр Фролов. – Первый связан с коалиционным соглашением, подписанным нынешним руководством Германии. В его рамках предполагается рост объемов газовой генерации, притом, исходя из косвенных данных, этот рост может быть четырехкратным в плане производства, а установленная мощность газовых электростанций в Германии может вырасти в два раза. Второй важный позитивный сигнал – это решение Европейской комиссии о стимулировании инвестиций в развитие газовой генерации как переходного вида генерации в рамках концепции "зеленого энергоперехода". В этом плане можно предположить, что, опять же, на той же среднесрочной перспективе спрос на газ как минимум со стороны электрогенерирующих компаний будет расти. Залогом этого является факт сокращения объемов угольной генерации, которая должна, фактически, прекратить свое существование на территории Евросоюза уже в 2030-х годах, а также исходя из того, что Германия уже закроет свои последние АЭС в 2022 году, что априори приведет к росту спроса на электроэнергию, производимой газовыми электростанциями".Однако, как отмечает эксперт, стабильный рост газовой генерации возможен только после нормализации цен, а нормализация цен в Европе возможна только после того, как они нормализуются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Читайте также: Козырная карта: Россия приготовилась разорить Европу >>Новый дефицит: на мировом рынке растет нехватка дизельного топлива >>

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

европа, газ, узбекистан