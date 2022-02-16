https://uz.sputniknews.ru/20220216/inostrantsam-narushitelyam-zapretyat-vezd-v-uzbekistan-22776790.html
Иностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан
Иностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан
Президент Узбекистана принял поправки, ограничивающие въезд в страну некоторым иностранцам и лицам без гражданства. Кому не рады в республике — читайте в нашем обзоре.
2022-02-16T14:02+0500
2022-02-16T14:02+0500
2022-02-16T14:02+0500
общество
узбекистан
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штраф
граница
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В административный кодекс Узбекистана вносятся поправки, предусматривающие введение запрета на посещение страны до трех лет для иностранцев, нарушивших правила въезда и не оплативших штраф.Соответствующий закон пописал президент страны Шавкат Мирзиёев. Поправки приняты законодательной (нижней) палатой парламента в декабре 2021 года, утверждены сенатом в начале февраля этого года и выступили в силу с момента публикации закона в СМИ. Если иностранец или лицо без гражданства совершит то же нарушение повторно, то ему теперь грозит ограничение в праве на въезд в Узбекистан на три года. Ранее норма о запрете на въезд после нарушении пересечения границы в законодательстве отсутствовала.Согласно административному кодексу, иностранцы, нарушившие режим в пунктах пропуска через госграницу Узбекистана должны уплатить штраф от 75 до 125 долларов, при повторном нарушении — от 125 до 250 долларов.Документ опубликован на сайте парламентской газеты "Народное слово".
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узбекистан, иностранцы, запрет, въезд, штраф, граница
Иностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан
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Власти Узбекистана запретят въезд в страну иностранцам, не оплатившим штраф за незаконное пересечение границы.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В административный кодекс Узбекистана вносятся поправки, предусматривающие введение запрета на посещение страны до трех лет для иностранцев, нарушивших правила въезда и не оплативших штраф.
Соответствующий закон пописал президент страны Шавкат Мирзиёев. Поправки приняты законодательной (нижней) палатой парламента в декабре 2021 года, утверждены сенатом в начале февраля этого года и выступили в силу с момента публикации закона в СМИ.
"Иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае неуплаты штрафа за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Республики Узбекистан подлежит административному выдворению за пределы Республики Узбекистан с последующим ограничением в праве на въезд в Республику Узбекистан сроком на один год", — говорится в тексте документа.
Если иностранец или лицо без гражданства совершит то же нарушение повторно, то ему теперь грозит ограничение в праве на въезд в Узбекистан на три года. Ранее норма о запрете на въезд после нарушении пересечения границы в законодательстве отсутствовала.
Согласно административному кодексу, иностранцы, нарушившие режим в пунктах пропуска через госграницу Узбекистана должны уплатить штраф от 75 до 125 долларов, при повторном нарушении — от 125 до 250 долларов.
Документ опубликован
на сайте парламентской газеты "Народное слово".