https://uz.sputniknews.ru/20220216/inostrantsam-narushitelyam-zapretyat-vezd-v-uzbekistan-22776790.html

Иностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан

Иностранцам-нарушителям запретят въезд в Узбекистан

Президент Узбекистана принял поправки, ограничивающие въезд в страну некоторым иностранцам и лицам без гражданства. Кому не рады в республике — читайте в нашем обзоре.

2022-02-16T14:02+0500

2022-02-16T14:02+0500

2022-02-16T14:02+0500

общество

узбекистан

иностранцы

запрет

въезд

штраф

граница

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В административный кодекс Узбекистана вносятся поправки, предусматривающие введение запрета на посещение страны до трех лет для иностранцев, нарушивших правила въезда и не оплативших штраф.Соответствующий закон пописал президент страны Шавкат Мирзиёев. Поправки приняты законодательной (нижней) палатой парламента в декабре 2021 года, утверждены сенатом в начале февраля этого года и выступили в силу с момента публикации закона в СМИ. Если иностранец или лицо без гражданства совершит то же нарушение повторно, то ему теперь грозит ограничение в праве на въезд в Узбекистан на три года. Ранее норма о запрете на въезд после нарушении пересечения границы в законодательстве отсутствовала.Согласно административному кодексу, иностранцы, нарушившие режим в пунктах пропуска через госграницу Узбекистана должны уплатить штраф от 75 до 125 долларов, при повторном нарушении — от 125 до 250 долларов.Документ опубликован на сайте парламентской газеты "Народное слово".

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узбекистан, иностранцы, запрет, въезд, штраф, граница