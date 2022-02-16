https://uz.sputniknews.ru/20220216/kak-xurma-pomogaet-organizmu-v-preddverii-vesny-22786897.html

Как хурма помогает организму в преддверии весны

Как хурма помогает организму в преддверии весны

По легенде, хурма дарит людям вечную молодость и красоту. Она буквально заряжена витаминами и микроэлементами. Почему хурма особенно полезна в преддверии весны - в нашем материале.

2022-02-16T23:00+0500

2022-02-16T23:00+0500

2022-02-16T23:00+0500

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хурма

весна

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Выбрать хурму просто: берите самые крупные, блестящие и гладкие плоды без трещин. Листики у плода должны быть однотонными, без зеленых крапин. Мягкую хурму нужно есть сразу, а твердой дать дозреть.Что же происходит с организмом, когда вы едите хурму?Укрепить иммунитетХурма — отличное средство от множества заболеваний благодаря высокому содержанию витамина C, влияющего на работу всего организма. А сочетание витамина С, бета-каротина и калия ученые признали "золотым составом" для выработки иммунных клеток.Замедлить старениеХурма содержит большое количество антиоксидантов – катехинов, они защищают клетки организма от старения. Именно антиоксиданты делают хурму терпкой и вязкой, а еще они защищают десны.Улучшить пищеварениеЗалог хорошей работы кишечника – клетчатка. По ее содержанию хурма — абсолютный рекордсмен: на 100 граммов продукта приходится более 10% от суточной нормы пищевых волокон. Улучшить метаболизм помогают также фолиевая кислота и витамин B6.Улучшить зрениеХурма приобрела свой ярко-оранжевый цвет благодаря большому содержанию в ней витамина А — лучшего лекарства для зрения. Каротин отвечает за наше умение видеть в темноте, воспринимать цвета и даже предотвращает коньюктивит.Убрать отекиХурма — природное мочегонное, а значит, избавляет от отеков. Оранжевая мякоть легко разгоняет застоявшуюся жидкость, а калий не дает потерять полезные витамины и микроэлементы. Он же дает заряд энергии, снимает приступы паники и облегчая стресс.И еще один маленький, но приятный плюс хурмы: по словам специалистов, она помогает избавиться от икоты.Читайте также: Что происходит с организмом, если есть огурцы каждый день

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хурма, весна