https://uz.sputniknews.ru/20220214/chto-budet-s-organizmom-esli-est-ogurtsy-kajdyy-den-vesnoy-22710085.html

Что будет с организмом, если есть огурцы каждый день весной

Что будет с организмом, если есть огурцы каждый день весной

Огурцы обладают антиоксидантным эффектом, который особенно полезен в период ранней весны, когда после холодов организм нуждается в витаминах.

2022-02-14T07:30+0500

2022-02-14T07:30+0500

2022-02-14T08:42+0500

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Весна не за горами. Помимо потепления, этот период приносит многим людям ощущение слабости и снижения концентрации внимания. Причинами такие состояния становятся длительные холода, малое количество солнца, дефицит свежих ягод и овощей — иными словами, нужно восполнить потребность организма в витаминах.Одним из источников витаминов может стать обычный огурец. Как рассказала нутрициолог Ирина Кононенко, данный овощ обладает потенциальной антиоксидантной активностью, то есть оказывает очищающее воздействие на организм.Также огурец помогает бороться с обезвоживанием. Дело в том, что если в организме не хватает жидкости, человек становится восприимчивым к заболеваниям.Также огурец богат клетчаткой, поэтому он является источником пищевых волокон, которые, в свою очередь, помогают организму нормально работать.Полезен огурец и для опорно-двигательного аппарата — в зеленом овоще содержится много кальция, нужного для здоровья костей. Магний же помогает укреплять иммунную систему в целом.Помимо этого, огурец содержит много витамина С, а он снижает интенсивность воспалительных процессов в организме.Особенно благотворно огурец влияет на женщин: регулярное употребление огурца помогает улучшить состояние кожи. Поэтому косметологи рекомендуют по утрам умываться огуречной водой, чтобы кожа была увлажнена. Для этого нужно добавить нарезанный огурец в очищенную воду и хранить кувшин в холодильнике.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко >>Что будет с организмом, если пить кофе по утрам >>

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