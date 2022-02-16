https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoe-nakazanie-vveli-za-porchu-obektov-kulturnogo-naslediya-22780764.html

Какое наказание ввели за порчу объектов культурного наследия

Какое наказание ввели за порчу объектов культурного наследия

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поправках в уголовный и административный кодексы за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства.

2022-02-16T15:57+0500

2022-02-16T15:57+0500

2022-02-16T15:57+0500

общество

культурное наследие

президент

шавкат мирзиёев

уголовный кодекс

государство

охрана

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане ввели уголовную ответственность за нанесение ущерба объектам культурного наследия. Соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев.Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики, он предусматривает внесение изменений в уголовный и административный кодексы.Наказание в виде лишения свободы применяется, если деяние совершено:Законом установлена и административная ответственность за невыполнение предписаний Агентства культурного наследия и его территориальных управлений. Поправки в административный кодекс предусматривают наложение штрафа за это правонарушение:

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культурное наследие, президент, шавкат мирзиёев, уголовный кодекс, государство, охрана