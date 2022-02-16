https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoe-nakazanie-vveli-za-porchu-obektov-kulturnogo-naslediya-22780764.html
Какое наказание ввели за порчу объектов культурного наследия
Какое наказание ввели за порчу объектов культурного наследия
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поправках в уголовный и административный кодексы за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства.
2022-02-16T15:57+0500
2022-02-16T15:57+0500
2022-02-16T15:57+0500
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культурное наследие
президент
шавкат мирзиёев
уголовный кодекс
государство
охрана
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане ввели уголовную ответственность за нанесение ущерба объектам культурного наследия. Соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев.Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики, он предусматривает внесение изменений в уголовный и административный кодексы.Наказание в виде лишения свободы применяется, если деяние совершено:Законом установлена и административная ответственность за невыполнение предписаний Агентства культурного наследия и его территориальных управлений. Поправки в административный кодекс предусматривают наложение штрафа за это правонарушение:
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культурное наследие, президент, шавкат мирзиёев, уголовный кодекс, государство, охрана
Какое наказание ввели за порчу объектов культурного наследия
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Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поправках в уголовный и административный кодексы за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане ввели уголовную ответственность за нанесение ущерба объектам культурного наследия. Соответствующий закон подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает
пресс-служба Министерства юстиции республики, он предусматривает внесение изменений в уголовный и административный кодексы.
“В соответствии с поправками в статью 132 Уголовного кодекса законом, подписанным президентом, за уничтожение, снос или повреждение объектов материального культурного наследия, находящихся под охраной государства, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет”, — говорится в сообщении.
Наказание в виде лишения свободы применяется, если деяние совершено:
повторно или опасным рецидивистом;
с причинением крупного ущерба;
в случае совершения группой лиц по предварительному сговору.
“Те же действия, совершенные с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы до семи лет”, — уточняет минюст.
Законом установлена и административная ответственность за невыполнение предписаний Агентства культурного наследия и его территориальных управлений. Поправки в административный кодекс предусматривают наложение штрафа за это правонарушение:
на граждан — до 3 размеров БРВ (до 810 тысяч сумов);
на должностных лиц — до 5 размеров БРВ (до 1 миллиона 350 тысяч сумов).