https://uz.sputniknews.ru/20220216/mirziyoev-anonsiroval-novuyu-podderjku-jivotnovodstva-22790384.html
Мирзиёев анонсировал новую поддержку животноводства
Мирзиёев анонсировал новую поддержку животноводства
Президент Мирзиёев заявил о необходимости увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах. С этой целью определен ряд мер финансовой поддержки.
2022-02-16T20:34+0500
2022-02-16T20:34+0500
2022-02-16T20:34+0500
общество
мирзиёев
животноводство
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, касающееся развития животноводческой отрасли в стране, сообщает пресс-служба лидера.Отмечается, что на мероприятии проанализированы нынешнее состояние и возможности в сфере. Вместе с этим глава государства анонсировал меры поддержки отрасли, которые, в том числе, помогут создать новые рабочие места.Но для этого необходимо увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах. С этой целью определен ряд мер финансовой поддержки.Так, с февраля текущего года будут выделяться иностранные кредитные средства сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года, производители смогут получить компенсацию по кредиту в части ставки, превышающей 14 процентов, поручительство в размере 50 процентов от суммы кредита, а также возмещение 20 процентов расходов на приобретение оборудования для гидропонного выращивания корма, говорится в сообщении.Определено, что с текущего года будут предоставляться льготные кредиты для закупки породистых овец и коз, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов. Эти кредиты будут выделяться населению в размере до 50 миллионов сумов и без залогового обеспечения по рекомендации помощников хокимов. Половина выплат по процентам будет компенсирована.Президент поручил раздать населению 350 тысяч овец и коз на основе кооперации. На это планируется направить 100 миллионов долларов.В каждом кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот. Кормовую базу можно увеличить и за счет рекультивации выбывших из оборота и освоения новых земель.Отмечалось, что на поддержку таких проектов будет направлено 120 миллионов долларов кредитов, а также будут предоставляться субсидии, таможенные и налоговые льготы.Ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 миллионов долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства.
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мирзиёев, животноводство
Мирзиёев анонсировал новую поддержку животноводства
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Президент Мирзиёев заявил о необходимости увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах. С этой целью определен ряд мер финансовой поддержки.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, касающееся развития животноводческой отрасли в стране, сообщает пресс-служба лидера.
Отмечается
, что на мероприятии проанализированы нынешнее состояние и возможности в сфере. Вместе с этим глава государства анонсировал меры поддержки отрасли, которые, в том числе, помогут создать новые рабочие места.
“В текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тысяч человек в животноводстве, 150 тысяч — в овцеводстве и козоводстве, 1,2 миллиона — в шелководстве, всего — 1 миллион 650 тысяч человек”, — приводит слова президента его пресс-служба.
Но для этого необходимо увеличить поголовье скота за счет кооперации в домохозяйствах. С этой целью определен ряд мер финансовой поддержки.
Так, с февраля текущего года будут выделяться иностранные кредитные средства сроком на 10 лет с льготным периодом 3 года, производители смогут получить компенсацию по кредиту в части ставки, превышающей 14 процентов, поручительство в размере 50 процентов от суммы кредита, а также возмещение 20 процентов расходов на приобретение оборудования для гидропонного выращивания корма, говорится в сообщении.
“Еще одним прибыльным направлением являются производство и продажа ковров, тканей и других изделий из светлой шерсти. На совещании в качестве примера отмечен опыт Ангрена, Касанского, Ромитанского и Навбахорского районов”, — отмечает пресс-служба.
Определено, что с текущего года будут предоставляться льготные кредиты для закупки породистых овец и коз, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов. Эти кредиты будут выделяться населению в размере до 50 миллионов сумов и без залогового обеспечения по рекомендации помощников хокимов. Половина выплат по процентам будет компенсирована.
Президент поручил раздать населению 350 тысяч овец и коз на основе кооперации. На это планируется направить 100 миллионов долларов.
В каждом кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот. Кормовую базу можно увеличить и за счет рекультивации выбывших из оборота и освоения новых земель.
Отмечалось, что на поддержку таких проектов будет направлено 120 миллионов долларов кредитов, а также будут предоставляться субсидии, таможенные и налоговые льготы.
Ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 миллионов долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства.