https://uz.sputniknews.ru/20220216/uzbekistantsa-primknuvshego-k-ig-vernuli-na-rodinu-22775502.html

Узбекистанца, примкнувшего к ИГ*, вернули на родину — фото

Узбекистанца, примкнувшего к ИГ*, вернули на родину — фото

Террориста задержали и доставили в Узбекистан. Сейчас правоохранители ищут его сына.

2022-02-16T13:07+0500

2022-02-16T13:07+0500

2022-02-16T13:09+0500

происшествия

иг

задержание

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) доставили в Узбекистан члена организации "Исламское Государство"*, сообщает пресс-служба ведомства.Выяснилось, что пока 53-летний уроженец города Хивы и его 28-летний сын были на заработках в России с 2009 года по 2015 год, они попали под влияние вербовщиков международных террористических организаций.В сентябре 2015 года отец и сын оформили поддельные паспорта Таджикистана и через Турцию выехали в Сирию, где примкнули к международной террористической организации "Исламское Государство"*. Они также принимали участие в боевых действиях.Позже отец выехал из Сирии в одну из стран СНГ, чтобы организовать там подрывные действия. Однако сделать это ему не удалось. Террориста задержали и доставили в Узбекистан. Сейчас правоохранители ищут его сына.Ведется следствие.* — террористическая организация, запрещенная в России и других странах.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иг, задержание