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Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера
Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера
В Москве, в Петровском пассаже прошел показ новой модной коллекции осень-зима 2002-2003 итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). Тема коллекции - "Очи черные".
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фото
мода
новая коллекция
москва
дизайнер
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фото, мода, новая коллекция, москва, дизайнер

Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера

22:00 17.02.2022
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В Москве, в Петровском пассаже прошел показ новой модной коллекции осень-зима 2002-2003 итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). Тема коллекции — "Очи черные".
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции.

Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер Рената Литвинова на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.

Актриса, режиссер Рената Литвинова на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер Рената Литвинова на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса.

Модель на показе новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме &quot;Очи черные&quot;, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras).

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras).

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Модель на показе новой коллекции.

Модель на показе новой коллекции. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Модель на показе новой коллекции.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023 итальянского дизайнера Антонио Марраса.

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023 итальянского дизайнера Антонио Марраса. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023 итальянского дизайнера Антонио Марраса.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме &quot;Очи черные&quot;, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме &quot;Очи черные&quot;, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.

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