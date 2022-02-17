https://uz.sputniknews.ru/20220217/22805108.html
Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера
Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера
В Москве, в Петровском пассаже прошел показ новой модной коллекции осень-зима 2002-2003 итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). Тема коллекции - "Очи черные".
2022-02-17T22:00+0500
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фото
мода
новая коллекция
москва
дизайнер
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фото, мода, новая коллекция, москва, дизайнер
Дерзкая, яркая, необычная — новая модная коллекция от итальянского дизайнера
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В Москве, в Петровском пассаже прошел показ новой модной коллекции осень-зима 2002-2003 итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). Тема коллекции — "Очи черные".
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции.
Актриса, режиссер, модель Рената Литвинова во время показа новой коллекции.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.
Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Актриса, режиссер Рената Литвинова на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.
Актриса, режиссер Рената Литвинова на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модель на показе новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса.
Модель на показе новой коллекции итальянского дизайнера Антонио Марраса.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.
Модель на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras).
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras).
Модель на показе новой коллекции.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023 итальянского дизайнера Антонио Марраса.
Модели на показе новой коллекции осень-зима 2022-2023 итальянского дизайнера Антонио Марраса.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.
Показ новой коллекции осень-зима 2022-2023, посвященной теме "Очи черные", итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras) в Петровском пассаже.