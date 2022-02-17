https://uz.sputniknews.ru/20220217/kak-rossiyskie-voennye-zaschischayut-tsentralnuyu-aziyu-v-gorax-tadjikistana-22808255.html

Как российские военные защищают Центральную Азию в горах Таджикистана

Как российские военные защищают Центральную Азию в горах Таджикистана

Что ждет террористические группировки из Афганистана севернее Пянджа и Амударьи напоминает непрерывная канонада на военных полигонах Таджикистана.

2022-02-17T16:46+0500

2022-02-17T16:46+0500

2022-02-17T16:46+0500

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таджикистан

афганистан

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На горном полигоне Самбули в Таджикистане проходят тактические учения с боевой стрельбой сил и средств 201-й российской военной базы, дислоцированной Душанбе и Бохтаре. По единому плану действуют подразделения гранатометчиков, экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8МТВ5-1, расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС дальнего радиуса действия. Комплекс может работать по самолетам, вертолетам и по беспилотникам размером с голубя – на минимальных высотах до 25 метров. Один зенитный комплект С-300 способен гарантированно уничтожить 36 аэродинамических целей, наведя на них 72 ракеты.Особое внимание уделяется ведению разведки в горной местности, выявлению приоритетных целей. Гранатометные подразделения 15 февраля огнем из 40-мм ручных противотанковых и 30-мм автоматических станковых гранатометов РПГ-7 и АГС-17 уничтожили в горном ущелье колонну боевой техники "противника". Для поддержки мотострелков авиагруппа 201-й РВБ на предельно малых высотах нанесла ракетные удары по наземным целям. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300ПС отрабатывают захват и сопровождение целей, отражение воздушного удара условного противника. В эпизодах учения действуют артиллерийские и танковые подразделения, специалисты РХБ защиты и связи.С начала года военные маневры 201-й базы и приданных подразделений идут почти непрерывно. Так, на горных полигонах Ляур и Самбули в январе состоялись тактические учения с участием 1000 военнослужащих. Мотострелковые подразделения отрабатывали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации.На фоне афганской турбулентности военная активность России близ южных границ зоны безопасности ОДКБ и усиление 201-й базы – вполне оправданны, необходимы и достаточны. После захвата талибами* власти в Афганистане в августе 2021 года российская военная база в Таджикистане интенсивно пополняется дополнительными вооружениями и опциями – это 30 модернизированных танков Т-72Б3М, новые БМП-2М и БТР-82А, противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", всепогодные зенитные комплексы "Верба", могущественные снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, техника тылового и технического обеспечения.Новая армия талибов*Начальник генштаба "армии Исламского Эмирата Афганистан" Кари Фасихуддин Фитрат 14 февраля заявил об отправке в сопредельные с Таджикистаном и Узбекистаном северные провинции Афганистана 10 тысяч боевиков, оснащенных современными оружием и техникой производства США и НАТО. И подчеркнул: "В кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу".Для радикального подавления партизанского сопротивления или конкурирующих террористических группировок в северных провинциях, для создания военного противовеса сопредельным странам Центральной Азии этих сил недостаточно. Однако в этот же день официальный представитель министерства обороны талибов* Энаятулла Хоразми сообщил о планах создания новой национальной армии численностью до 150 тысяч бойцов. При достижении цели вооруженные отряды талибов* количественно превзойдут вместе взятые армии Таджикистана (9500 человек), Узбекистана (55 тысяч), Казахстана (45 тысяч) и Кыргызстана (12 тысяч). Оружия США и НАТО оставили в Афганистане более чем достаточно: до августа 2021 года общая численность силовых структур ИРА достигала 352 тысяч человек, из которых на армию приходилось 190 тысяч.Перспектива создания новой армии талибов* для Центральной Азии тревожна. Представители никем в мире не признанной новой власти в Кабуле имеют многолетние привычки и навыки решать все проблемы силой оружия (в том числе социально-экономические и финансовые). В военных центрах зарегистрированы уже 90 тысяч кандидатов, однако талибы* нуждаются в подготовленных кадрах. Министерство обороны "эмирата" предлагает военным специалистам (включая эмигрантов) вернуться в строй.Отдельным планом предусмотрено возвращение из-за рубежа (Хоразми упомянул Таджикистан и Узбекистан) военной авиатехники, на которой в августе 2021-го дезертировали летчики ВВС проамериканского правительства Ашрафа Гани. До сего дня Душанбе и Ташкент игнорировали "добрососедские" запросы, не желая отдавать самолеты и вертолеты. Не очевидна, но вполне вероятна ситуация, когда в дверь Центральной Азии постучит 150-тысячная армия талибов*.Недавние погромы и попытка государственного переворота в Казахстане – с участием боевиков из Афганистана – заставили ОДКБ действовать решительно и жестко. Казахстанский кризис стал первой полноценной проверкой боеспособности и эффективности механизма коллективной безопасности, итоги оперативного реагирования говорят сами за себя. На будущее и для большей эффективности сил быстрого реагирования ОДКБ российский Совет Федерации (верхняя палата парламента) предложил делегировать решение о применении сил Организации президентам, не теряя времени на согласование в национальных парламентах.Недоброе соседствоБезусловно, Афганистан еще долго будет оставаться дестабилизирующим фактором для сопредельных стран. Нейтральные по отношению к ОДКБ Узбекистан и Туркменистан подвержены рискам более других государств Центральной Азии.За примерами далеко ходить не надо. Узбекистанские таможенники на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области 15 февраля задержали крупную партию героина – около 230 кг. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию. Грузовик с наркотиками следовал транзитом из Таджикистана в Россию.По территории Узбекистана проходит "северный маршрут" для переправки наркотиков в Западную Европу, где стоимость 250 кг героина составляет около 14 млн долларов. Из этого следует, что талибы* в Кабуле афганский наркотрафик не контролируют, либо используют "героиновую экономику" для зарабатывания денег, как и прежде, обкладывая "налогами" маковые плантации и оптовых наркоторговцев. Игнорируя интересы национальной безопасности соседних стран.Талибам* конфликтовать с ОДКБ, вроде бы, невыгодно. Однако в Кабуле тесновато. Экономические и финансовые проблемы подталкивают к простым и криминальным решениям. Схемы и маршруты международных наркоторговцев создают питательную среду для распространения экстремистских ячеек из Афганистана (где насчитывается более 20 террористических группировок) в страны СНГ. Стремление талибов* установить абсолютный контроль над Панджшером неминуемо приведет к росту потока беженцев (этнических таджиков), под видом которых в Центральную Азию могут просочиться вооруженные боевики.Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил о росте террористических угроз в условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане: "Активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей… Мы учитываем это обстоятельство и намерены по-прежнему уделять максимальное внимание укреплению таджикско-афганской границы".На территории Таджикистана вскоре состоятся масштабные маневры сил ОДКБ "Рубеж – 2022", а в регионе – совместные учения "Поиск", "Эшелон", "Взаимодействие", "Нерушимое братство – 2022". Как бы ни сложилась военно-политическая ситуация в Афганистане, Россия и другие страны ОДКБ остаются гарантами мира и стабильности в Центральной Азии.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельностьПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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таджикистан, афганистан, амударья