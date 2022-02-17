https://uz.sputniknews.ru/20220217/kakie-produkty-ubrat-iz-ratsiona-chtoby-poxudet---dietolog-22790051.html

Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть - диетолог

Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть - диетолог

Всем, кто хочет сбросить вес, в первую очередь нужно отказаться от продуктов быстрого приготовления, считает диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Куц.

2022-02-17T07:30+0500

2022-02-17T07:30+0500

2022-02-17T07:30+0500

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продукты

врач

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Врач-диетолог Маргарита Куц в интервью РИА Новости назвала ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона для похудения и сохранения здоровья.Крабовые палочки"Реальную пользу дает сурими — фарш из филе белой рыбы — на основе которого и должны изготавливаться крабовые палочки. Но, к сожалению, в крабовых палочках популярных марок сурими содержится очень мало или его нет совсем. Рыбный фарш заменяют крахмалом и различными химическими добавками, делая продукт абсолютно бесполезным в целом".Картофельное пюре быстрого приготовления"У обработанных картофельных хлопьев высочайший гликемический индекс, способствующий резкому повышению уровня сахара в крови. Это фастфуд, который не насыщает организм и не содержит в себе вещества, необходимые для нормализации метаболизма".Фитнес-батончики"На фитнес-батончиках, которые встречаются на полках супермаркетов, худеть не получится. Они содержат огромное количество скрытого сахара. Я очень категорично отношусь к этому продукту, поэтому не рекомендую людям, преследующим принципы правильного питания, использовать его для перекуса. Лучше перекусить фруктом".Кукурузные хлопья"У необработанной кукурузы высокий гликемический индекс, а в кукурузных хлопьях, изготовленных из обработанных зерен кукурузы, он еще выше. Все обработанные продукты приводят к одному — к очень сильному подъему уровня сахара в крови, что способствует мощному выбросу инсулина и отсутствию чувства насыщения".Супы и бульоны быстрого приготовления (концентраты, порошки, готовые блюда)"Категорически рекомендую исключить данные продукты из рациона. Лучше выделите один день и сделайте заготовку, заморозив свежеприготовленный бульон. Домашний бульон, который вы приготовили — идеальная альтернатива готовым полуфабрикатам".Диетолог рекомендует заменить овсянку быстрого приготовления натуральной овсяной крупой без каких-либо добавок. Ее можно замочить на ночь, сэкономив время на приготовление завтрака. Все же Маргарита советует выделить буквально 15 минут на варку овсяной крупы, чтобы получить блюдо, которое подарит чувство насыщения на 2-3 часа.Куц отметила, что крабовые палочки можно заменить крабовым мясом, замороженными креветками, морепродуктами или нежирной рыбой."Конечно, крабовое мясо — очень дорогой продукт. Но купив и попробовав его один раз, вы почувствуете и поймете разницу между крабовыми палочками и между свежим, а самое главное, полезным крабовым мясом", — утверждает специалист.Как утверждает врач, приготовление заготовок займет столько же времени, сколько вы потратите на приготовление супа из пакетика или лапши быстрого приготовления. Также заготовки помогут распланировать бюджет и сэкономить деньги.Читайте также: Топ-5 незаслуженно забытых суперпродуктов - Мясников

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продукты, врач