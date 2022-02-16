https://uz.sputniknews.ru/20220216/top-5-nezaslujenno-zabytyx-superproduktov-po-versii-myasnikova-22762702.html
ТОП-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии Мясникова
ТОП-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии Мясникова
Врач Александр Мясников перечислил пять советских "суперпродуктов", о которых незаслуженно забыли.
2022-02-16T08:03+0500
2022-02-16T08:03+0500
2022-02-16T08:03+0500
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время.По словам медика, которые приводит РИА Новости, в Советском Союзе детей заставляли пить рыбий жир, мотивируя это огромной пользой для организма. Мясников отметил, что при употреблении этого продукта действительно улучшались иммунитет, память и общее состояние здоровья.Также огромной популярностью пользовался и гематоген, который помогал повысить уровень гемоглобина в крови, а также снять усталость и слабость. Еще одним полезным продуктом специалист назвал морскую капусту: она содержит много йода, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, у советских людей часто дома хранился чайный гриб, укрепляющий иммунитет и способствующий улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.Последним в списке Мясникова оказался яблочный уксус: он помогал сбросить лишние килограммы и эффективно бороться с перхотью, а еще им растирали больного с простудой, чтобы сбить температуру тела.
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продукты
ТОП-5 незаслуженно забытых "суперпродуктов" по версии Мясникова
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Врач Александр Мясников перечислил пять советских "суперпродуктов", о которых незаслуженно забыли.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время.
По словам медика, которые приводит РИА Новости
, в Советском Союзе детей заставляли пить рыбий жир, мотивируя это огромной пользой для организма. Мясников отметил, что при употреблении этого продукта действительно улучшались иммунитет, память и общее состояние здоровья.
Также огромной популярностью пользовался и гематоген, который помогал повысить уровень гемоглобина в крови, а также снять усталость и слабость.
"Это же не просто шоколадка была. Здесь бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром. <...> Гематоген всем давали, сделали его вкусным", — отметил врач, добавив, что раньше гематоген давали всем — независимо от того, есть у человека анемия или нет.
Еще одним полезным продуктом специалист назвал морскую капусту: она содержит много йода, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, у советских людей часто дома хранился чайный гриб, укрепляющий иммунитет и способствующий улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Последним в списке Мясникова оказался яблочный уксус: он помогал сбросить лишние килограммы и эффективно бороться с перхотью, а еще им растирали больного с простудой, чтобы сбить температуру тела.