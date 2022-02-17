https://uz.sputniknews.ru/20220217/kaspiyskaya-flotiliya-rossii---garant-stabilnosti-v-tsentralnoy-azii-22815383.html

Каспийская флотилия России - гарант стабильности в Центральной Азии

Каспийская флотилия России - гарант стабильности в Центральной Азии

Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа, гарант стабильности в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа.

2022-02-17T21:46+0500

2022-02-17T21:46+0500

2022-02-17T21:46+0500

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Выход на учения боевых кораблей Каспийской флотилии ВМФ России – явление геополитическое. Высокоточные ракетные комплексы "Калибр-НК" дальностью 2600 км способны из акватории Каспия поразить цели в Черном и Балтийском морях, восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а также на всей территории "прифронтовых" Румынии, Болгарии, Польши, Украины и стран Балтии.Разнородная группировка сил Каспийской флотилии в составе около 20 боевых кораблей 17 февраля вышла в море для решения задач по предназначению в рамках плановых маневров. По вводным с командного пункта флотилии экипажи отрабатывают противоминное обеспечение развертывания сил, противодиверсионную и противовоздушную оборону кораблей, выполняют практические ракетные и артиллерийские стрельбы.Действия ракетных кораблей "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец", малых артиллерийских кораблей и базовых тральщиков (в едином походном ордере) интегрированы в масштабную серию учений ВМФ России в Мировом океане, с участием свыше 140 боевых кораблей, 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военных моряков. Стратегическая цель – противодействие военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений, отработка действий ВМФ и ВКС по предназначению.Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа, гарант стабильности в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа. В составе военно-морского объединения – несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. В пределах досягаемости высокоточного ракетного оружия кораблей Каспийской флотилии – до 2600 км – находятся вся Черноморская акватория, восточная половина Средиземноморья, большая часть Балтийского моря, ряд ближневосточных стран, территории (полностью) Греции, Болгарии, Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. На этом фоне желание США и НАТО "отвести" российские войска куда-нибудь подальше от украинских или польских границ выглядит бессмысленным. Переброска в Европу американских самолетов F-35, F-15, B-52 – крайне опасна для "партнеров". В гипотетической ситуации военного конфликта с НАТО в Старом Свете (американцы очень много делают для этого) Россия будет вынуждена оперативно подавить "центры принятия решений" в Вашингтоне и Брюсселе, и сделает это высокотехнологично, жестко, гарантированно.Стратегия и тактикаПервое боевое применение крылатых "Калибров" Каспийской флотилии состоялось в 2015 году, когда залпом 26 крылатых ракет были уничтожены позиции и объекты джихадистов в Сирии. С того времени ракетные технологии и тактика ВМФ шагнули далеко вперед, корабли Каспийской флотилии освоили практику межфлотских переходов – по Волге и Дону – в Азовское и Черное моря, что позволяет значительно увеличить оперативную зону флотилии на Европейском ТВД.Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота на совместных учениях в текущем году отрабатывают задачи в едином тактическом замысле с силами авиации, ПВО, и подразделениями общевойсковых объединений Южного военного округа – "проецируют силу" на Средиземноморский регион, где "партнеры" настолько увлеклись "сдерживанием" России, что подогнали аж три авианосные ударные группы (АУГ): американскую возглавляет USS Harry Truman, французскую – Charles de Gaulle, итальянскую – легкий авианосец Cavour 550. Для усиления 6-му Флоту ВМС США придали еще четыре ракетных эсминца (всего – восемь), а также атомную подводную лодку типа "Огайо", переделанную под носитель 154 крылатых ракет Tomahawk. Натовский "гопак" с "томагавками" не нарушили планов ВМФ России. В Средиземном море действуют два ракетных крейсера – "Варяг" и "Маршал Устинов", на подходе третий – "Москва". Корабли проекта "Атлант" неслучайно назвали "убийцами авианосцев" – они несут на борту по 16 неуловимых ПКР "Вулкан" дальностью до 1000 км (скорость 2,5 Маха) с обычной или ядерной боевой частью, хватит на все АУГ альянса.Пентагон уже пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем. Для усложнения тактического фона учений Минобороны РФ перебросило на сирийскую авиабазу Хмеймим тяжелые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" (скорость 12 Махов, дальность – 2000 км) и дальние бомбардировщики Ту-22М3 с новейшими крылатыми ракетами Х-32 (скорость 4,4 Маха, дальность – 1000 км) для отработки уничтожения авианосцев вероятного противника. По мнению специалистов, на каждый "ковчег демократии" потребуется не более пяти минут.Незримое присутствие Каспийской флотилии в Средиземноморье также играет не последнюю роль в многовариантном военно-техническом принуждении "партнеров" к миру. Заметим, что США и НАТО не считают свои явно провокационные действия в Восточной Европе эскалацией. Следовательно, у ВМФ и ВКС России впереди еще много работы.К многополярному миру и равной безопасности "партнеры" не готовы, и в геополитическом противостоянии с Россией заведомо обречены на поражение (афганские талибы* не дадут соврать). Замглавы британского минобороны заявил о начале нового этапа острой конкуренции с РФ, который может продлиться "поколение или больше". Однако британское издание Al-Quds считает, что западная политика в отношении России уже провалилась: "В настоящее время Россия ставит НАТО в трудное положение, навязывая новую военную реальность в Восточной Европе. Сейчас это можно наблюдать на Украине, а позже, вероятно, коснется Румынии, Болгарии и Польши". Шведская Svenska Dagbladet дополняет: "Путин не нападет на Украину. И все равно победит". Как говорится, со стороны виднее.Мощная группировка ударных кораблей ВМФ России в Черном и Средиземном морях, развертывание современных систем ПВО в Беларуси, Сирии и других стратегических точках, грядущие крупномасштабные учения ядерных сил РФ – отчетливо показывают, насколько опасны для США и НАТО любые провокационные действия в зоне российского влияния, не говоря уже о дальнейшем расширении альянса на восток. Стратегические просчеты Вашингтона в отношениях с Москвой могут обернуться катастрофическими последствиями для США и их вассалов в Европе.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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центральная азия, южный кавказ