https://uz.sputniknews.ru/20220217/kto-okrasil-otel-v-tashkente-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-22814389.html

Кто окрасил отель в Ташкенте в цвета украинского флага?

Кто окрасил отель в Ташкенте в цвета украинского флага?

В минувшую среду на фасаде гостиницы "Узбекистан" в центре Ташкента появилось изображение украинского флага с поздравительной надписью. Власти заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Хокимият Ташкента не несет ответственности за появление на фасаде гостиницы "Узбекистан" изображения украинского флага, сообщили в четверг корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе столичной администрации.Накануне вечером фасад отеля раскрасился в цвета украинского флага с надписью: "С днём единения, Украина" на украинском и узбекском языках. По словам сотрудников хокимията, LED-экран на фасаде здания принадлежит частной фирме, и за весь размещенный на нём контент отвечает владелец экрана.В компании LED SSP Media, разместившей флаг с поздравлением, нашему корреспонденту рассказали, что ранее в тот же день был заключен договор между компанией и посольством Украины о размещении поздравительного баннера в качестве информационного материала.Он добавил, что вышеназванный договор составлен в полном соответствии с законодательством.Два дня назад президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом празднование 16 февраля Дня Единения Украины. Западные СМИ назначили на эту дату "вторжение России в Украину". Москва категорически опровергла эти заявления. Впрочем, как и официальный Киев.В среду - в день несостоявшегося нападения - официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти СМИ "средствами массовой дезинформации"."Нас вместо нас объявили чуть ли не враждующими, находящимися на пороге большой европейской войны странами. А мы, две страны, находящиеся, мягко говоря, не на самом лучшем этапе двусторонних отношений, обоюдно, вдвоём, практически симметрично это опровергли", — сказала она на брифинге.Между тем, Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Издание "Politico" называет уже новые даты "российского вторжения". На этот раз оно назначено на 20 февраля.

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отель, ташкент, флаг, узбекистан