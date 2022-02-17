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Куда движется автопром Узбекистана
Куда движется автопром Узбекистана
Президент Узбекистана дал поручения по развитию автомобильной промышленности в стране. Что сделано за последние годы в отрасли и каковы ее перспективы — в нашей инфографике.
2022-02-17T19:03+0500
2022-02-17T19:03+0500
2022-02-17T19:03+0500
инфографика
автомобили
автопром
узавтопром
президент
узбекистан
промышленность
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За последние четыре года производство автомобилей в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако, это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года - 275 тыс.Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию "UzAuto Motors" с 85% до 50%.
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автомобили, автопром, узавтопром, инфографика, президент, узбекистан, промышленность
Куда движется автопром Узбекистана
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Президент Узбекистана на совещании 14 февраля дал ряд поручений по развитию автомобильной промышленности в стране. Что сделано за последние годы в отрасли и каковы ее перспективы — в нашей инфографике.
За последние четыре года производство автомобилей в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако, это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.
Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года - 275 тыс.
Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию "UzAuto Motors" с 85% до 50%.