https://uz.sputniknews.ru/20220217/kuda-dvijetsya-avtoprom-uzbekistana-22803724.html

Куда движется автопром Узбекистана

Куда движется автопром Узбекистана

Президент Узбекистана дал поручения по развитию автомобильной промышленности в стране. Что сделано за последние годы в отрасли и каковы ее перспективы — в нашей инфографике.

2022-02-17T19:03+0500

2022-02-17T19:03+0500

2022-02-17T19:03+0500

инфографика

автомобили

автопром

узавтопром

президент

узбекистан

промышленность

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За последние четыре года производство автомобилей в Узбекистане выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза. Однако, это не помогло избавиться от длинных очередей за отечественными машинами.Президент поручил избавиться от очередей уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года - 275 тыс.Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию "UzAuto Motors" с 85% до 50%.

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автомобили, автопром, узавтопром, инфографика, президент, узбекистан, промышленность