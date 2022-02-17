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Кыргызстан заинтересовался узбекским опытом АСКУЭ — видео
Кыргызстан заинтересовался узбекским опытом АСКУЭ — видео
Представители кыргызской энергетической компании знакомятся с работой Автоматизированную систему учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) в Узбекистане и рассчитывают применить этот опыт в Кыргызстане.
2022-02-17T08:02+0500
2022-02-17T08:02+0500
2022-02-17T08:02+0500
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кыргызстан
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компания
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Представители национального энергохолдинга Кыргызской Республики ознакомились с деятельностью Центра автоматизации учета электрической энергии в Ташкенте и выразили готовность применить этот опыт в Кыргызстане.Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества и реализации проектов энергохолдинга Кубаныч Беков, сообщает пресс-служба акционерного общества “Региональные электрические сети".Он выразил уверенность, что узбекский опыт окажет полезный эффект, а текущий обмен позволит получить необходимые знания для их применения в Кыргызстане.Это не первая встреча представителей энергокомпаний двух стран. В декабре прошлого года стороны провели переговоры в национальном энергохолдинге. Обсуждалось взаимодействие по внедрению АСКУЭ в энергосистему Кыргызстана, а также запуск производства по сборке приборов учета и сопутствующего оборудования на территории республики.Автоматизированную систему учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) начали внедрять в Узбекистане еще в 2010 году. Реализацию проекта планировалось завершить в 2015 году, затем сроки неоднократно отодвигались.
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кыргызстан, опыт, компания, узбекистан
Кыргызстан заинтересовался узбекским опытом АСКУЭ — видео
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Представители кыргызской энергетической компании знакомятся с работой Автоматизированную систему учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) в Узбекистане и рассчитывают применить этот опыт в Кыргызстане.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Представители национального энергохолдинга Кыргызской Республики ознакомились с деятельностью Центра автоматизации учета электрической энергии в Ташкенте и выразили готовность применить этот опыт в Кыргызстане.
Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества и реализации проектов энергохолдинга Кубаныч Беков, сообщает пресс-служба акционерного общества “Региональные электрические сети".
“Мы надеемся, что в будущем в Кыргызской Республике появится точно такой же дата-центр. Национальный энергохолдинг со своей стороны принимает все усилия, чтобы полностью охватить потребителей республики счетчиками АСКУЭ”, — сказал Беков.
Он выразил уверенность, что узбекский опыт окажет полезный эффект, а текущий обмен позволит получить необходимые знания для их применения в Кыргызстане.
Это не первая встреча представителей энергокомпаний двух стран. В декабре прошлого года стороны провели переговоры в национальном энергохолдинге. Обсуждалось взаимодействие по внедрению АСКУЭ в энергосистему Кыргызстана, а также запуск производства по сборке приборов учета и сопутствующего оборудования на территории республики.
Автоматизированную систему учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) начали внедрять в Узбекистане еще в 2010 году. Реализацию проекта планировалось завершить в 2015 году, затем сроки неоднократно отодвигались.