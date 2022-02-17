https://uz.sputniknews.ru/20220217/otvet-rossii-na-poslanie-ameriki-gotov--lavrov-22810102.html

Ответ России на послание Америки готов – Лавров

Ответ России на послание Америки готов – Лавров

Свой ответ по гарантиям безопасности российский МИД опубликует после передачи коллегам из США.

2022-02-17T17:25+0500

2022-02-17T17:25+0500

2022-02-17T17:25+0500

россия

сергей лавров

сша

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Ответ России на послание США по гарантиям безопасности готов и скоро будет передан американской стороне, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Россия намерена опубликовать документ после его отправки американской стороне в бумажной и электронной форме, заявил министр."Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство", — объяснил Лавров.Министр также заявил, что окончание эскалации вокруг Украины не зависит от России, поскольку не она раздувает ситуацию.По словам Лаврова, США де-факто осуществляет внешнее управление Украиной, диктуя украинскому руководству свою волю."Запад в общем-то руководит на Украине. Уж американцы там точно осуществляют внешнее управление. И свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом", - отметил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Читайте также: Все пойдет по плану - Путин и Шольц поспорили о войне

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сергей лавров, сша