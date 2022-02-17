https://uz.sputniknews.ru/20220217/tamojnya-uzbekistana-stanet-svobodnoy-ot-korruptsii-22815060.html
Таможня Узбекистана станет свободной от коррупции
Таможня Узбекистана станет свободной от коррупции
Президент Узбекистана провел совещания по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции.
2022-02-17T21:26+0500
2022-02-17T21:26+0500
2022-02-17T21:26+0500
общество
таможня
узбекистан
коррупция
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/11/22815012_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6bab4b3922655a64511dfb0ebc6814d0.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Узбекистана поручил полностью цифровизировать таможенные услуги в стране и объявил меры по преобразованию системы в сферу, свободную от коррупции.Как заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном реформированию отрасли, данная задача является приоритетной, а таможенные органы должны стать примером для других госструктур.Для этого планируется внедрить современную систему комплаенс-контроля. С 1 мая текущего года оформление грузовой декларации будет осуществляться за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.С 1 июля будет налажено автоматизированное выявление коррупционных рисков при определении кодов и стоимости, таможенном досмотре, льготном декларировании товаров. А с 1 сентября все электронные услуги в области таможни будут предоставляться через “одно окно”.Электронная система, которая охватит все процессы таможенного досмотра, будет запущена к концу года.На совещании также проанализированы результаты борьбы с контрабандой. Отмечалось, что только в этом году пресечен незаконный ввоз 364 килограммов наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 миллиард сумов.Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить таможенные посты современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы.Президент поручил внедрить во всех аэропортах страны систему “контроль без таможенника”. Причем в Самарканде, Ташкенте, Фергане и Термезе она должна заработать уже в этом году.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/11/22815012_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_9ea854bbe8c1282c693b886db6039daa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, узбекистан, коррупция, совещание
Таможня Узбекистана станет свободной от коррупции
Подписаться на
Президент Узбекистана провел совещания по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Узбекистана поручил полностью цифровизировать таможенные услуги в стране и объявил меры по преобразованию системы в сферу, свободную от коррупции.
Как заявил
Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном реформированию отрасли, данная задача является приоритетной, а таможенные органы должны стать примером для других госструктур.
Для этого планируется внедрить современную систему комплаенс-контроля. С 1 мая текущего года оформление грузовой декларации будет осуществляться за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.
С 1 июля будет налажено автоматизированное выявление коррупционных рисков при определении кодов и стоимости, таможенном досмотре, льготном декларировании товаров. А с 1 сентября все электронные услуги в области таможни будут предоставляться через “одно окно”.
Электронная система, которая охватит все процессы таможенного досмотра, будет запущена к концу года.
На совещании также проанализированы результаты борьбы с контрабандой. Отмечалось, что только в этом году пресечен незаконный ввоз 364 килограммов наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 миллиард сумов.
Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить таможенные посты современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы.
Президент поручил внедрить во всех аэропортах страны систему “контроль без таможенника”. Причем в Самарканде, Ташкенте, Фергане и Термезе она должна заработать уже в этом году.