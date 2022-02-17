https://uz.sputniknews.ru/20220217/tamojnya-uzbekistana-stanet-svobodnoy-ot-korruptsii-22815060.html

Таможня Узбекистана станет свободной от коррупции

Таможня Узбекистана станет свободной от коррупции

Президент Узбекистана провел совещания по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции.

2022-02-17T21:26+0500

2022-02-17T21:26+0500

2022-02-17T21:26+0500

общество

таможня

узбекистан

коррупция

совещание

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Узбекистана поручил полностью цифровизировать таможенные услуги в стране и объявил меры по преобразованию системы в сферу, свободную от коррупции.Как заявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном реформированию отрасли, данная задача является приоритетной, а таможенные органы должны стать примером для других госструктур.Для этого планируется внедрить современную систему комплаенс-контроля. С 1 мая текущего года оформление грузовой декларации будет осуществляться за пределами постов, дистанционно, без прямого контакта с предпринимателем.С 1 июля будет налажено автоматизированное выявление коррупционных рисков при определении кодов и стоимости, таможенном досмотре, льготном декларировании товаров. А с 1 сентября все электронные услуги в области таможни будут предоставляться через “одно окно”.Электронная система, которая охватит все процессы таможенного досмотра, будет запущена к концу года.На совещании также проанализированы результаты борьбы с контрабандой. Отмечалось, что только в этом году пресечен незаконный ввоз 364 килограммов наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 миллиард сумов.Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить таможенные посты современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы.Президент поручил внедрить во всех аэропортах страны систему “контроль без таможенника”. Причем в Самарканде, Ташкенте, Фергане и Термезе она должна заработать уже в этом году.

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таможня, узбекистан, коррупция, совещание