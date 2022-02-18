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Ледяное чудо: Алмазный пляж в Исландии - фото
Ледяное чудо: Алмазный пляж в Исландии - фото
Одно из живописнейших мест Исландии Йёкюльсаурлоун, известный также как Алмазный пляж - самая большая ледниковая лагуна в Исландии. Ежегодно чудо природы привлекает тысячи туристов.
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фото
исландия
чудо природы
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фото, исландия, чудо природы

Ледяное чудо: Алмазный пляж в Исландии - фото

22:30 18.02.2022
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Одно из живописнейших мест Исландии Йёкюльсаурлоун, известный также как Алмазный пляж - самая большая ледниковая лагуна в Исландии, расположенная между Национальным парком Скафтафедль и Хёбном. Ежегодно чудо природы привлекает тысячи туристов.
© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь - порядка 20 квадратных метров.

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь - порядка 20 квадратных метров. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь - порядка 20 квадратных метров.

© REUTERS / Nacho Doce

Наблюдать за дрейфующими ледяными "алмазами" можно все лето.

Наблюдать за дрейфующими ледяными &quot;алмазами&quot; можно все лето. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Nacho Doce

Наблюдать за дрейфующими ледяными "алмазами" можно все лето.

© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Nacho Doce

Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.

© REUTERS / Nacho Doce

Место давно облюбовали голливудские кинематографисты, и, глядя на фото, сразу понятно почему.

Место давно облюбовали голливудские кинематографисты, и, глядя на фото, сразу понятно почему. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Nacho Doce

Место давно облюбовали голливудские кинематографисты, и, глядя на фото, сразу понятно почему.

© REUTERS / Nacho Doce

Особенно полюбилась лагуна с дрейфующими льдами режиссерам бондианы - актеры агента 007 отметились тут дважды: на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".

Особенно полюбилась лагуна с дрейфующими льдами режиссерам бондианы - актеры агента 007 отметились тут дважды: на съемках картин &quot;Вид на убийство&quot; и &quot;Умри, но не сейчас&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Nacho Doce

Особенно полюбилась лагуна с дрейфующими льдами режиссерам бондианы - актеры агента 007 отметились тут дважды: на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".

© REUTERS / Nacho Doce

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм &quot;Бэтмэн: Начало&quot; и одну из частей &quot;Лары Крофт&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Nacho Doce

Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".

© REUTERS / Nacho Doce

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Nacho Doce

Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.

© REUTERS / Nacho Doce

На рассвете отколовшиеся куски от айсберга можно запросто принять за огромной величины розовые и желтые алмазы.

На рассвете отколовшиеся куски от айсберга можно запросто принять за огромной величины розовые и желтые алмазы. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Nacho Doce

На рассвете отколовшиеся куски от айсберга можно запросто принять за огромной величины розовые и желтые алмазы.

© REUTERS / Nacho Doce

Недаром это место также называют "Алмазным" пляжем.

Недаром это место также называют &quot;Алмазным&quot; пляжем. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Nacho Doce

Недаром это место также называют "Алмазным" пляжем.

© REUTERS / Nacho Doce

"Алмазный" пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии

&quot;Алмазный&quot; пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Nacho Doce

"Алмазный" пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии

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