Ледяное чудо: Алмазный пляж в Исландии - фото

Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь - порядка 20 квадратных метров.
Лагуна находится более чем в километре от береговой линии и занимает впечатляющую площадь - порядка 20 квадратных метров.
Наблюдать за дрейфующими ледяными "алмазами" можно все лето.
Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.
Лагуна представляет собой живописную экспозицию светящихся глыб льда разной величины и оттенков.
Место давно облюбовали голливудские кинематографисты, и, глядя на фото, сразу понятно почему.
Место давно облюбовали голливудские кинематографисты, и, глядя на фото, сразу понятно почему.
Особенно полюбилась лагуна с дрейфующими льдами режиссерам бондианы - актеры агента 007 отметились тут дважды: на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".
Особенно полюбилась лагуна с дрейфующими льдами режиссерам бондианы - актеры агента 007 отметились тут дважды: на съемках картин "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас".
Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".
Также недалеко от Алмазного пляжа снимали фильм "Бэтмэн: Начало" и одну из частей "Лары Крофт".
Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.
Туристы со всего мира съезжаются в Исландию, чтобы увидеть сказочную ледяную лагуну своими глазами.
На рассвете отколовшиеся куски от айсберга можно запросто принять за огромной величины розовые и желтые алмазы.
На рассвете отколовшиеся куски от айсберга можно запросто принять за огромной величины розовые и желтые алмазы.
Недаром это место также называют "Алмазным" пляжем.
"Алмазный" пляж на берегу океана возле лагуны Йёкюльсаурлоун на юге Исландии