https://uz.sputniknews.ru/20220218/evseev-otsenil-veroyatnost-voyny-na-ukraine--video-22818293.html
Евсеев оценил вероятность войны на Украине — видео
Евсеев оценил вероятность войны на Украине — видео
Ситуация продолжает накаляться. Вспыхнет ли война? Или все удастся разрешить мирным путем? Ответы — в видео.
2022-02-18T09:40+0500
2022-02-18T09:40+0500
2022-02-18T09:40+0500
видео
донбасс
украина
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Сейчас на линии разграничения в Донбассе сконцентрировано более половины от всех украинских войск и сотни единиц военной техники.Страну накачали оружием, а обучением занимались западные инструкторы, отметил эксперт.По его словам, всем своим видом Украина демонстрирует, что готова начать наступление. Однако для этого у армии просто не хватит боеприпасов, убежден Евсеев. В случае эскалации Украиной конфликта ДНР и ЛНР обязаны воспользоваться моментом, чтобы отодвинуть фронт до границ областей и обезопасить Донецк и Луганск.Впрочем, в ситуацию могут вмешаться США, которые должны понять, что мир на Украине в первую очередь отвечает интересам Запада, добавил эксперт.Полный комментарий — в интервью Sputnik.Читайте также:
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донбасс, украина, видео
Евсеев оценил вероятность войны на Украине — видео
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Россия не будет просто стоять и смотреть, как убивают ее граждан в Донбассе, считает военный эксперт Владимир Евсеев.
Сейчас на линии разграничения в Донбассе сконцентрировано более половины от всех украинских войск и сотни единиц военной техники.
Страну накачали оружием, а обучением занимались западные инструкторы, отметил эксперт.
По его словам, всем своим видом Украина демонстрирует, что готова начать наступление. Однако для этого у армии просто не хватит боеприпасов, убежден Евсеев.
В случае эскалации Украиной конфликта ДНР и ЛНР обязаны воспользоваться моментом, чтобы отодвинуть фронт до границ областей и обезопасить Донецк и Луганск.
Впрочем, в ситуацию могут вмешаться США, которые должны понять, что мир на Украине в первую очередь отвечает интересам Запада, добавил эксперт.
Полный комментарий — в интервью Sputnik.