https://uz.sputniknews.ru/20220218/jiteli-stolitsy-do-vechera-ostalis-bez-vody-sroki-i-adresa-22820991.html

Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса

Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса

Кого затронут отключения и с чем они связаны, читайте в материале.

2022-02-18T11:38+0500

2022-02-18T11:38+0500

2022-02-18T11:38+0500

общество

вода

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жителям Мирзо-Улугбекского района столицы до вечера отключили воду. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.Из-за этого 18 февраля с 10.00 до 21.00 снижена или прекращена подача воды по нескольким адресам.Массив Хумаюн:Массив Ахмада Югнакий:Махалля "Геофизика":Водоснабжение восстановят, как только неисправность в трубопроводе устранят, сообщили в столичном хокимияте.На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.

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вода, ташкент