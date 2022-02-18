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Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса
Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса
Кого затронут отключения и с чем они связаны, читайте в материале.
2022-02-18T11:38+0500
2022-02-18T11:38+0500
общество
вода
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жителям Мирзо-Улугбекского района столицы до вечера отключили воду. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.Из-за этого 18 февраля с 10.00 до 21.00 снижена или прекращена подача воды по нескольким адресам.Массив Хумаюн:Массив Ахмада Югнакий:Махалля "Геофизика":Водоснабжение восстановят, как только неисправность в трубопроводе устранят, сообщили в столичном хокимияте.На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.
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вода, ташкент

Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса

11:38 18.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате, архивное фото
Кран в ванной комнате, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В хокимияте Ташкента объяснили, какой район затронули отключения и с чем они связаны.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жителям Мирзо-Улугбекского района столицы до вечера отключили воду.
Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.
Из-за этого 18 февраля с 10.00 до 21.00 снижена или прекращена подача воды по нескольким адресам.
Массив Хумаюн:
многоэтажные дома – 38;
частные дома – 114;
детский сад № 408;
общеобразовательная школа № 279;
нейрохирургическая больница;
местная котельная.
Массив Ахмада Югнакий:
многоэтажные дома – 54;
детские сады № 83, 382, 113;
общеобразовательные школы № 120, 265, 20;
туберкулезный диспансер;
клиника "Медимакс";
отделение скорой медицинской помощи;
бытовые котельные – 5.
Махалля "Геофизика":
многоэтажные дома – 11;
частные дома – 50.
Водоснабжение восстановят, как только неисправность в трубопроводе устранят, сообщили в столичном хокимияте.
На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.
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