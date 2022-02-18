https://uz.sputniknews.ru/20220218/jiteli-stolitsy-do-vechera-ostalis-bez-vody-sroki-i-adresa-22820991.html
Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса
Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса
Кого затронут отключения и с чем они связаны, читайте в материале.
2022-02-18T11:38+0500
2022-02-18T11:38+0500
2022-02-18T11:38+0500
общество
вода
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жителям Мирзо-Улугбекского района столицы до вечера отключили воду. Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.Из-за этого 18 февраля с 10.00 до 21.00 снижена или прекращена подача воды по нескольким адресам.Массив Хумаюн:Массив Ахмада Югнакий:Махалля "Геофизика":Водоснабжение восстановят, как только неисправность в трубопроводе устранят, сообщили в столичном хокимияте.На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.
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вода, ташкент
Жители столицы до вечера остались без воды: сроки и адреса
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В хокимияте Ташкента объяснили, какой район затронули отключения и с чем они связаны.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Жителям Мирзо-Улугбекского района столицы до вечера отключили воду.
Это связано с ремонтными работами на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.
Из-за этого 18 февраля с 10.00 до 21.00 снижена или прекращена подача воды по нескольким адресам.
общеобразовательная школа № 279;
нейрохирургическая больница;
детские сады № 83, 382, 113;
общеобразовательные школы № 120, 265, 20;
отделение скорой медицинской помощи;
Водоснабжение восстановят, как только неисправность в трубопроводе устранят, сообщили
в столичном хокимияте.
На время ремонтных работ питьевую воду местным жителям будет доставлять специальная техника.