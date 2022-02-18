https://uz.sputniknews.ru/20220218/kak-resheno-opredelyat-uroven-vladeniya-inostrannym-yazykom--kriterii-otsenki-22831467.html

Как решено определять уровень владения иностранным языком — критерии оценки

Как решено определять уровень владения иностранным языком — критерии оценки

Какие документы понадобятся абитуриенту, чтобы определить свой уровень владения иностранным языком и можно ли запустить процедуру онлайн? Читайте подробности в нашем материале.

2022-02-18T17:24+0500

2022-02-18T17:24+0500

2022-02-18T17:24+0500

общество

язык

оценки

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Определить уровень знания иностранного языка теперь можно самостоятельно через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Профильным постановлением Кабинета Министров утвержден регламент предоставления новой госуслуги.Претендент на проверку должен подать электронную заявку на участие в тесте по иностранному языку. Подтверждать анкету электронной цифровой подписью не нужно.Теперь чтобы получить квалификационный сертификат или справку через ЕПИГУ не требуются копия фотографии 3,5 х 4,5 см и документ, подтверждающий оплату госуслуги.Претенденты могут самостоятельно выбрать дату экзамена на сайте Государственного Центра тестирования, где будут публиковаться все даты тестовых испытаний.Кроме того, сокращено время проверки: результаты теста появятся на сайте не через три недели, как раньше, а уже через одну. А квалификационный сертификат или справку можно будет получить в течение одного рабочего дня после объявления результата.В дополнение к отдельной процедуре сдачи экзамена, для каждого из существующих уровней (А2, В1, В2, С1) вводится обобщенная многоуровневая система тестирования (В1, В2, С1). Эта система вводится с 1 марта– для английского, с 1 ноября – для немецкого, французского и арабского языков.Уровень владения иностранным языком определяется результатами теста, письменной работы и оценки навыков разговорной речи. Сам процесс квалификационного экзамена может проводиться на бумаге или на компьютере.Для каждого уровня тест включает в себя:При сдаче экзамена абитуриент должен предъявить оригинал паспорта, удостоверения личности или свидетельства о рождении.В Узбекистане за последние годы отменен ряд лицензий и разрешений, существенно сокращены сроки прохождения административных процедур, отменен ряд справок, выдаваемых органами самоуправления граждан.С 1 июля 2021 года персональный идентификационный номер физического лица является единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и иных услуг.

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