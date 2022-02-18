https://uz.sputniknews.ru/20220218/kak-uzbekistantsam-vezjat-v-azerbaydjan-i-indiyu--novye-pravila-22822769.html

Как узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила

Как узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила

Какие новые документы понадобятся путешественникам из Узбекистана для осуществления перелета в некоторые страны — полный перечень в нашем материале.

2022-02-18T12:22+0500

2022-02-18T12:22+0500

2022-02-18T12:22+0500

туризм

въезд

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Азербайджан и Индия изменили требования для въезда иностранных граждан на свою территорию. По данным ИА "Дунё", теперь граждане Узбекистана и еще 16 стран могут свободно прилетать в Азербайджан.Раньше для пересечения границы этой страны требовалось разрешение оперштаба при Кабмине. Сейчас этот документ предъявлять не обязательно, однако без сертификата о прохождении полного курса вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 — не обойтись. Вместе с тем, прилетающим понадобится сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID, выданный в течение 72 часов до вылета.Изменились также требования при регистрации на рейсы в Индию. Uzbekistan Airways информирует, что узбекистанцам нужно предъявить:Если одного из документов не будет, могут возникнуть проблемы с допуском до рейса.

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