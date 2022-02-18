https://uz.sputniknews.ru/20220218/kak-uzbekistantsam-vezjat-v-azerbaydjan-i-indiyu--novye-pravila-22822769.html
Как узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила
Как узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила
Какие новые документы понадобятся путешественникам из Узбекистана для осуществления перелета в некоторые страны — полный перечень в нашем материале.
2022-02-18T12:22+0500
2022-02-18T12:22+0500
2022-02-18T12:22+0500
туризм
въезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757116_547:873:2340:1882_1920x0_80_0_0_cbaf6f062572700ce33314d57e088cf3.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Азербайджан и Индия изменили требования для въезда иностранных граждан на свою территорию. По данным ИА "Дунё", теперь граждане Узбекистана и еще 16 стран могут свободно прилетать в Азербайджан.Раньше для пересечения границы этой страны требовалось разрешение оперштаба при Кабмине. Сейчас этот документ предъявлять не обязательно, однако без сертификата о прохождении полного курса вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 — не обойтись. Вместе с тем, прилетающим понадобится сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID, выданный в течение 72 часов до вылета.Изменились также требования при регистрации на рейсы в Индию. Uzbekistan Airways информирует, что узбекистанцам нужно предъявить:Если одного из документов не будет, могут возникнуть проблемы с допуском до рейса.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757116_742:919:2093:1932_1920x0_80_0_0_04ac077c98bae61aecdb9555e661a2b2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
въезд
Как узбекистанцам въезжать в Азербайджан и Индию — новые правила
Подписаться на
Какие новые документы понадобятся путешественникам из Узбекистана для осуществления перелета в некоторые страны — полный перечень в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
Азербайджан и Индия изменили требования для въезда иностранных граждан на свою территорию. По данным
ИА "Дунё", теперь граждане Узбекистана и еще 16 стран могут свободно прилетать в Азербайджан.
Раньше для пересечения границы этой страны требовалось разрешение оперштаба при Кабмине. Сейчас этот документ предъявлять не обязательно, однако без сертификата о прохождении полного курса вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 — не обойтись. Вместе с тем, прилетающим понадобится сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID, выданный в течение 72 часов до вылета.
Изменились также требования при регистрации на рейсы в Индию. Uzbekistan Airways информирует
, что узбекистанцам нужно предъявить:
действующий проездной документ для въезда в Индию;
отрицательный результат теста COVID-19 RT-PCR на английском языке;
заполненную и подтвержденную индийской стороной анкету
— в распечатанном виде;
Подтверждение принятия анкеты индийской стороной.
Если одного из документов не будет, могут возникнуть проблемы с допуском до рейса.