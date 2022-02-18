https://uz.sputniknews.ru/20220218/levatskaya-elita-podavlyaet-proletariat-22819527.html

Левацкая элита подавляет пролетариат

Левацкая элита подавляет пролетариат

Пока западные СМИ мечут фейки о "войне на Украине", в стране начался очередной раунд классовой борьбы.

2022-02-18T11:20+0500

2022-02-18T11:20+0500

2022-02-18T11:20+0500

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В отличие от украинского фарса здесь все всерьез: многотысячные протесты в городах, полицейские акции устрашения, репрессии, преследование активистов, интернациональный характер движения. На этот раз протестанты объединились под слоганом "Конвой свободы".Движение зародилось в Канаде еще в конце января. Поводом для возмущения местных дальнобойщиков стало требование правительства предъявлять на границе с США сертификат о вакцинации, а в случае его отсутствия — отправляться на двухнедельный карантин. Водители фур собрались и устроили эпический заезд по стране.Двадцать третьего января сотни грузовиков взяли курс на Оттаву, чтобы провести там акцию протеста.Премьер-министр Джастин Трюдо несколько дней подряд с пеной у рта обличал дальнобойщиков и обзывал их "маргиналами" и "антиваксерами". Кажется, у него была надежда, что полиция сумеет их остановить. Когда же стало ясно, что протестующие вот-вот появятся в Оттаве, глава государства взял семью и спрятался куда-то в бункер.Тем более канадские дальнобойщики заранее объявили, что ничего громить не будут и власть сносить не собираются. Они же не Black Lives Matter, у них сугубо мирный гражданский протест с совершенно конкретными требованиями. В общем, бегство Трюдо с семейством выглядело предельно некрасиво.Добравшись до Оттавы, водители расположились лагерем на центральных улицах города. Движение, естественно, оказалось затруднено, но — удивительное дело — горожане принялись их кормить, поить и снабжать бензином. "Конвой свободы" давно загнулся бы: попробуйте неделями жить в грузовике, да еще со всей своей семьей, — если бы не массовая поддержка населения. Люди звали водителей к себе домой помыться и выспаться, привозили им горы еды, дарили канистры с топливом. Полицейские, вопреки приказам, помогали протестующим вместо того, чтобы их задерживать.Тридцать первого января дальнобои выдвинулись на границу США и Канады и принялись методично блокировать погранпереходы, шоссе и мосты, связывающие две страны. Экономический масштаб этой блокады трудно даже вообразить. Только по мосту Амбассадор США поставляют в Канаду товары на ту же сумму, что и в Японию. Соответственно и для канадского бизнеса Штаты — крупнейший рынок. И вот все эти торговые связи разрубаются как гордиев узел. Но, как ни странно, народ продолжал поддерживать революцию дальнобойщиков.Премьер Канады ради власти расколол страну >>Уже к 31 января на счет движения прислали больше девяти миллионов долларов (канадских). Догадайтесь, что сделали власти. Правильно: они прямо запретили краудфандинговой платформе перечислять собранные деньги "Конвою".Дальше вообще началась какая-то пиночетовщина. Данные граждан, перечислявших пожертвования "Конвою", были раскрыты и опубликованы, и теперь этим людям грозят штрафы и блокировка банковских счетов. За подаренную канистру бензина тоже полагается штраф и до двух лет тюрьмы. Аресты уже начались.Джастин Трюдо наконец-то показался из бункера — но только для того, чтобы объявить в стране чрезвычайное положение. Это вежливо называется "закон о чрезвычайных ситуациях", но по сути предполагает репрессии, бессудные расправы и применение армии против политических противников. Единственный раз в истории Канады этот закон применял папа Джастина Трюдо, тоже премьер-министр. Тогда, в 1970-м, от Канады со стрельбой и взрывами пытался отделиться Квебек.Откуда такое озлобление? Ведь на словах вся канадская элита левее самого Троцкого. Она круглосуточно топит за равноправие и меньшинства. Но вот на арену классовых боев выходит ее, казалось бы, главный клиент — классический пролетариат при поддержке разорившейся и люмпенизированной мелкой буржуазии. И тут эта элита набрасывается на него как стая ротвейлеров.Истеричность пропаганды объясняется, конечно, страхом: протесты отличаются необычайной социальной широтой. "Конвой свободы" поддерживают учителя и рабочие, лесорубы и рыбаки, хозяева малого бизнеса и фермеры, в общем, практически все.При этом кристально ясно, что сертификаты о вакцинации, с которых все и началось, были просто первым попавшимся поводом. Канада — один из мировых лидеров по числу прививок. Среди тех же дальнобойщиков вакцинированы от 85 до 90 процентов.Нет, протестующих пугают не уколы, а совсем другое. Они видят, что пандемия стала возможностью для неких кругов протолкнуть административные меры, которые уже почти полностью разрушили их привычный стиль жизни и уничтожили былое благополучие.Почти два года страна сидела в локдаунах. Малый бизнес разорился. Масочный режим и ковидные паспорта добили то, что осталось. Движение между Канадой и США, все грузовые перевозки тормозились искусственно: решениями властей.США расторгли отношения с Канадой. Все из-за трубы >>Люди видели, что "ковидные ограничения" лишили их работы, прервали цепочки поставок и взвинтили цены. Власти все валили на пандемию, но принимали-то решения они сами. Именно правительство страны сознательно создавало дефицит и разрушало логистику.А платили за все это простые граждане. Официальные лица в стране рисуют разные цифры инфляции, но вот вам факт: уже осенью почти половина канадцев признались, что не могут позволить себе купить мяса. А на этот год запланирован новый виток роста цен.Та же самая картина наблюдается в континентальной Европе и США. Неудивительно, что идея "Конвоя свободы" быстро пошла в массы и там. В Штатах ее поддерживают республиканцы, Трамп-старший и Трамп-младший. В Европе водители фур присоединились к "желтым жилетам", и все вместе пытаются блокировать города и протестовать против ковидных ограничений. В феврале "за нашу и вашу свободу" бились десятки тысяч людей в Париже, Брюсселе, Биаррице, Ларнаке. Акции "Конвоя свободы" проходят и в Австралии, и в Новой Зеландии.Власти реагируют одинаково: аресты, штрафы, водометы, слезоточивый газ. Представители истеблишмента опять притягивают за уши тему коронавируса. "Конвоем позора и эгоизма" назвал движение госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Пропаганда шельмует протестантов антиваксерами. Частично своих целей "Конвой свободы" сумел добиться. В Канаде, Германии, Австрии начинают потихоньку отменять самые бессмысленные ковидные ограничения. Однако мы много раз видели, как технично наловчились западные элиты сливать самые разные протестные акции. Где прогремевший когда-то Occupy Wall street? Где движение против одного процента самых богатых? Куда делись протестувальники, громившие в 2012 году Афины или штурмом бравшие год назад вашингтонский Капитолий? Иных уж нет, а те… за решеткой.Правоверные марксисты сказали бы, что "Конвой свободы" обречен из-за отсутствия организации и внятных политических целей. Но, честно говоря, Марксу такая ситуация и не снилась. В его время все было понятно. Пролетарий выворачивал булыжник из мостовой и шел сносить царя или короля. Власть была: вот она, за позолоченными прутьями ограды, за окном кареты, на расстоянии вытянутой руки.Сегодня пролетарии, люмпены и примкнувший к ним экс-средний класс борются с каким-то невидимым врагом. Ну не считать же реальным политиком Джастина Трюдо, унаследовавшего канадский трон от своего папочки. Или Эммануэля Макрона, выдвинутого в президенты французскими Ротшильдами. Франция получила шанс избавиться от Макрона >>Слишком очевидно, что все это легко заменяемые марионетки. Вон сколько их на той же Украине сменилось — ну и что? Тренд на обнищание масс никуда не делся. Он глобален, и бороться против него умеют только по-настоящему суверенные государства.Кто реализует этот тренд, каким админресурсом пользуется, как добивается поразительной согласованности деятельности правительств богатейших стран планеты — это, конечно, интереснейший вопрос современности. Ведь выгодно же кому-то "дизруптивно" воздействовать на экономику, разрывать цепочки поставок, искусственно создавать дефицит. Кто-то же на этом наживается. И пока народные массы не найдут этих "неизвестных отцов", любой протест так и будет уходить в никуда.А сами по себе ковидные ограничения — это обычная медико-санитарная мера. В нормальных демократических странах они широко дебатируются. Во всех странах "золотого миллиарда" ковидная диктатура — с огромными штрафами, тюремными сроками, фактическим домашним арестом для непривитых — вводилась явочным порядком, с откровенным, демонстративным презрением к народу. Именно против этого и протестует бедный электорат в богатейших когда-то странах планеты. "Золотой миллиард" назывались они когда-то. Как же иронично это звучит сегодня.Источник: РИА Новости

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сми, война, украина