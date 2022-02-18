https://uz.sputniknews.ru/20220218/ministerstvo-turizma-i-sporta-razdelili-22830112.html
Министерство туризма и спорта разделили
Министерство туризма и спорта разделили
Депутаты утвердили кандидатуры глав двух новообразованных министерств.
2022-02-18T15:36+0500
2022-02-18T15:36+0500
2022-02-18T15:36+0500
общество
министерство
туризм
спорт
депутаты
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании в четверг утвердили кандидатуры двух министров, сообщает информационное агентство УзА.Министерство туризма и спорта Узбекистана разделилось на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство по развитию спорта.На пост вице-премьера – министра туризма и культурного наследия утвердили кандидатуру Азиза Абдухакимова. С апреля 2021 года он возглавлял Министерство туризма и спорта.На должность министра по развитию спорта утвердили Адахама Икрамова. Ранее он занимал должности Министра здравоохранения, главы Федерации фехтования Узбекистана и председателя Торгово-промышленной палаты республики.Министерство туризма и спорта было образовано указом президента в апреле 2021 года.
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министерство, туризм, спорт, депутаты
Министерство туризма и спорта разделили
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Депутаты утвердили кандидатуры глав двух новообразованных министерств.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik.
Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании в четверг утвердили кандидатуры двух министров, сообщает информационное агентство УзА
.
Министерство туризма и спорта Узбекистана разделилось на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство по развитию спорта.
На пост вице-премьера – министра туризма и культурного наследия утвердили кандидатуру Азиза Абдухакимова. С апреля 2021 года он возглавлял Министерство туризма и спорта.
На должность министра по развитию спорта утвердили Адахама Икрамова. Ранее он занимал должности Министра здравоохранения, главы Федерации фехтования Узбекистана и председателя Торгово-промышленной палаты республики.
Министерство туризма и спорта было образовано указом президента в апреле 2021 года.