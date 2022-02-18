https://uz.sputniknews.ru/20220218/povedenie-grabiteley-zachem-ssha-zabrali-dengi-u-afgantsev-22823650.html

"Поведение грабителей". Зачем США забрали деньги у афганцев

"Поведение грабителей". Зачем США забрали деньги у афганцев

США не выполняют договоренности. Подробнее о том, как дальше будут развиваться события, — в материале.

2022-02-18T13:23+0500

2022-02-18T13:23+0500

2022-02-18T13:23+0500

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/11/22229769_376:416:2784:1770_1920x0_80_0_0_2eacc6313d1947a8c97f80ed7e73e661.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik, Ксения Мельникова. Джозеф Байден решил передать деньги афганского Центробанка, хранящиеся в США, семьям жертв терактов 11 сентября, хотя ни один из боевиков, устроивших атаку, не был афганцем. В Кабуле возмутились, на улицах — сотни протестующих. Почему Белый дом пошел на это, разбиралось РИА Новости.Одну половину вам, другую — намПрезидент США подписал указ о блокировке семи миллиардов долларов валютных резервов Афганистана, хранящихся в американских банках. Три с половиной направят семьям и родственникам погибших 11 сентября 2001-го. Вторую половину — афганским гуманитарным организациям.Пока эти активы перевели на специальный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Разрешение должен выдать суд штата.У Кабула более девяти миллиардов долларов золотовалютных резервов. В США хранятся семь, остальное — в Германии, ОАЭ и Швейцарии. В Вашингтоне не раз отмечали: афганские власти собрали эти средства за последние двадцать лет во многом благодаря американской помощи.Еще резче отреагировали в Пекине. "Поведение грабителей. Это еще раз подтверждает: миропорядок, за который выступают США, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Вашингтона", — заявили в МИД КНР.Не промолчали и в Москве. "Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться? — возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова. — В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в том числе в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане".А в Кабуле и Джелалабаде провели акции протеста. "Прекратите враждовать с афганским народом!", "США и их союзники должны заплатить за убийство тысяч афганцев и разрушение Афганистана!" — такие плакаты несли демонстранты.Санкции вместо помощиСША не выполняют договоренности. По словам министра иностранных дел Амира Хан Мутаки, Вашингтон так и не исключил из черных списков членов нового афганского правительства, а вместо помощи в восстановлении страны ввел санкции.Впервые талибов поддержали и прежние афганские власти. Бывший президент Хамид Карзай попросил Вашингтон "ради будущих поколений" немедленно вернуть средства, принадлежавшие "не правительству, а афганскому народу".А экс-руководитель МИД Мохаммад Ханиф Атмар назвал неэтичным и незаконным "использование резервов, необходимых для жизнеобеспечения Афганистана, учитывая, что афганцы, сами жертвы терроризма, искренне сочувствуют погибшим 11 сентября".Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии >>Афганские госрезервы администрация Джозефа Байдена заморозила 15 августа прошлого года. Американцы, хотя и не сумели помешать падению режима президента Ашрафа Гани, сохранили мощный рычаг давления на Кабул. Талибы призвали конгресс вернуть им возможность беспрепятственно распоряжаться финансовыми средствами. Но Белый дом дал понять: на это рассчитывать не стоит.Россия и Китай указали на необходимость деполитизировать вопрос и "немедленно разблокировать афганские деньги на счетах западных банков". По словам Владимира Путина, тогда появится возможность помочь детям, приобрести медицинское оборудование и лекарства. "Это не пойдет на оружие, да и оружие в Афганистане не нужно "Талибану"*. Там уже на миллиарды долларов оружия оставили", — отметил российский лидер, видимо, имея в виду последствия стремительного ухода из страны американцев и их союзников.Вашингтон и Брюссель выдвигают политические условия: амнистия афганцам, работавшим с предыдущим правительством, инклюзивное правительство, школьное образование для девочек.С исторической точки зрения сложилась уникальная ситуация, указывает научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Афганские власти еще раз попробуют разблокировать золотовалютные резервы. Одну делегацию направили в Катар встречаться с представителями Евросоюза и стран Персидского залива, другую — в Британию. Но вряд ли им пойдут навстречу, полагает собеседник РИА Новости."В США это решение приняли, больше исходя из внутриполитической ситуации: падение рейтинга Байдена, критика за бегство из Афганистана. Это попытка повлиять на общественное мнение. Вашингтон посылает сигнал: мы не готовы признать талибов. Но особых последствий для Кабула не будет", — уверен Омар Нессар.И на гуманитарную ситуацию это никак не повлияет. Она как была тяжелой, так и останется.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша