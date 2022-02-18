https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekskaya-gimnastka-taxmina-ikromova-vzyala-bronzu-v-moskve-22813764.html
Узбекская гимнастка Тахмина Икромова взяла "бронзу" в Москве
Узбекская гимнастка Тахмина Икромова взяла "бронзу" в Москве
Представительница Узбекистана показала достойное выступление на международном турнире по художественной гимнастике в Москве.
2022-02-18T08:01+0500
2022-02-18T08:01+0500
2022-02-18T08:01+0500
спорт
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бронза
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Тахмина Икрамова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по художественной гимнастике, который прошел в рамках предстоящего Гран-при Москва-2022.Как сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана, представительница республики выступила достойно наряду с сильнейшими соперницами мирового ранга.Этап серии Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля. В столице России он проводится ежегодно с 2000-го.В финалах встретятся по восемь лучших спортсменок в каждом виде упражнений.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, бронза, узбекистан, турнир, гимнастика
Узбекская гимнастка Тахмина Икромова взяла "бронзу" в Москве
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Представительница Узбекистана показала достойное выступление на международном турнире по художественной гимнастике в Москве.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Тахмина Икрамова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по художественной гимнастике, который прошел в рамках предстоящего Гран-при Москва-2022.
Как сообщает
Национальный олимпийский комитет Узбекистана, представительница республики выступила достойно наряду с сильнейшими соперницами мирового ранга.
"Первое и второе места заняли представительницы хозяев состязаний Ирина Анненкова и Алина Перфильева соответственно. Еще одна наша соотечественница Ёсмина Рахимова в упорной борьбе многоборья заняла шестое место", — говорится в сообщении.
Этап серии Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве с 18 по 20 февраля. В столице России он проводится ежегодно с 2000-го.
В финалах встретятся по восемь лучших спортсменок в каждом виде упражнений.