https://uz.sputniknews.ru/20220218/v-oon-nazvali-glavnye-ugrozy-chelovechestvu-22817817.html

В ООН назвали главные угрозы человечеству

В ООН назвали главные угрозы человечеству

Ученые рассказали, как изменится жизнь на Земле.

2022-02-18T10:06+0500

2022-02-18T10:06+0500

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Эксперты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявили главными угрозами для человечества шумовое загрязнение и лесные пожары.Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала соответствующий доклад.Сильнейший ущерб природе и здоровью людей оказывают лесные пожары и шумовое загрязнение.Специалисты рассказали, что из-за лесных пожаров деревья в скором времени перестанут поглощать выбросы парниковых газов и начнут, наоборот, генерировать их. Очаги возгорания в лесных массивах влияют на загрязнение воды и таяние ледников.Эксперты ООН назвали третьей главной угрозой — рассинхронизацию экосистем, которая связана с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах.Исследователи убеждены: эти процессы уже привели к сокращению численности популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор заявил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создали в 1972 году. Она призвана стимулировать партнерства в области бережного отношения к окружающей среде, придумывать возможности для улучшения качества жизни людей без ущерба для будущих поколений.Читайте также:Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундраСША возглавили антиэкологическую гонку

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