https://uz.sputniknews.ru/20220218/v-oon-nazvali-glavnye-ugrozy-chelovechestvu-22817817.html
В ООН назвали главные угрозы человечеству
В ООН назвали главные угрозы человечеству
Ученые рассказали, как изменится жизнь на Земле.
2022-02-18T10:06+0500
2022-02-18T10:06+0500
2022-02-18T10:07+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Эксперты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявили главными угрозами для человечества шумовое загрязнение и лесные пожары.Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала соответствующий доклад.Сильнейший ущерб природе и здоровью людей оказывают лесные пожары и шумовое загрязнение.Специалисты рассказали, что из-за лесных пожаров деревья в скором времени перестанут поглощать выбросы парниковых газов и начнут, наоборот, генерировать их. Очаги возгорания в лесных массивах влияют на загрязнение воды и таяние ледников.Эксперты ООН назвали третьей главной угрозой — рассинхронизацию экосистем, которая связана с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах.Исследователи убеждены: эти процессы уже привели к сокращению численности популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор заявил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создали в 1972 году. Она призвана стимулировать партнерства в области бережного отношения к окружающей среде, придумывать возможности для улучшения качества жизни людей без ущерба для будущих поколений.Читайте также:Главная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундраСША возглавили антиэкологическую гонку
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оон, угрозы, земля
В ООН назвали главные угрозы человечеству
10:06 18.02.2022 (обновлено: 10:07 18.02.2022) Подписаться на
Ученые рассказали, как изменится жизнь на Земле. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Эксперты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявили главными угрозами для человечества шумовое загрязнение и лесные пожары.
Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала
соответствующий доклад.
Сильнейший ущерб природе и здоровью людей оказывают лесные пожары и шумовое загрязнение.
Специалисты рассказали, что из-за лесных пожаров деревья в скором времени перестанут поглощать выбросы парниковых газов и начнут, наоборот, генерировать их. Очаги возгорания в лесных массивах влияют на загрязнение воды и таяние ледников.
Шумовое загрязнение, в свою очередь, способствует развитию постоянной раздражительности и оказывает негативное влияние на сон. Все это может стать причиной заболеваний сердца, ухудшения слуха, а также развития психических расстройств.
Эксперты ООН назвали третьей главной угрозой — рассинхронизацию экосистем, которая связана с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах.
Исследователи убеждены: эти процессы уже привели к сокращению численности популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.
Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор заявил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан.
Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создали в 1972 году. Она призвана стимулировать партнерства в области бережного отношения к окружающей среде, придумывать возможности для улучшения качества жизни людей без ущерба для будущих поколений.