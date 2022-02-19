Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область

© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
1/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
2/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
3/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
4/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
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Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
6/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
7/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
8/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
9/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
10/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
11/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
12/12
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.