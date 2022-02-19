Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область

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Продолжается эвакуация женщин и детей из ЛНР и ДНР. Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в Ростовской области, где их размещают в пунктах временного пребывания. Как проходит эвакуация - в фоторепортаже Sputnik.