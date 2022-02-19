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https://uz.sputniknews.ru/20220219/22846359.html
Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область
Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область
Продолжается эвакуация женщин и детей из ЛНР и ДНР. Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в Ростовской области, где их размещают в пунктах временного пребывания. Как проходит эвакуация - в фоторепортаже Sputnik.
2022-02-19T21:30+0500
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фото
днр
ростовская область
эвакуация
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фото, днр, ростовская область, эвакуация

Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область

21:30 19.02.2022
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Продолжается эвакуация женщин и детей из ЛНР и ДНР. Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в Ростовской области, где их размещают в пунктах временного пребывания. Как проходит эвакуация - в фоторепортаже Sputnik.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
Перейти в фотобанк
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
© Sputnik / Sergey Baturin / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Sergey Baturin
/
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Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область.
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