https://uz.sputniknews.ru/20220219/bejentsy-iz-lnr-i-dnr-blagodaryat-rossiyskie-vlasti--video-22845208.html

Беженцы из ЛНР и ДНР благодарят российские власти – видео

Беженцы из ЛНР и ДНР благодарят российские власти – видео

В Донецке и Луганске продолжаются обстрелы, из зоны конфликта в регионы России эвакуированы десятки тысяч мирных жителей.

2022-02-19T18:03+0500

2022-02-19T18:03+0500

2022-02-19T18:03+0500

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Продолжается эвакуация женщин и детей из ЛНР и ДНР. Беженцев размещают в пунктах временного пребывания в Ростовской области, число которых может быть увеличено при необходимости, сообщает РИА Новости.О готовности принять на своей территории беженцев уже сообщили власти Саратовской, Воронежской, Брянской, Белгородской областей и других регионов России.Между тем, обстрел ЛНР и ДНР Вооруженными силами Украины продолжается. Сообщается уже о двух снарядах, упавших на территории Ростовской области России у границ с Украиной. Под обстрел попала съемочная группа RT Arabic, находящаяся в зоне конфликта. Журналисты не пострадали, сообщает РИА Новости.В Ростовской области России для беженцев организовали пункты приема. Президент России Владимир Путин поручил срочно выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.Между тем, эвакуация продолжается, мирных жителей с опасной территории вывозят в том числе и поездами. Только из ДНР планируется вывезти около 700 тысяч человек.На протяжении всей ночи местные власти сообщали об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе из минометов. В Луганске ночью прогремели два мощных взрыва. Загорелся газопровод, а затем заправка. Руководство "Луганскгаза" назвало это диверсией. В ДНР в результате обстрела повреждена Васильевская насосная станция, сам населенный пункт обесточен.Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации.Читайте также: Эксперт ответил, удастся ли избежать войны на Украине - видео

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