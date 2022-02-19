https://uz.sputniknews.ru/20220219/iz-donbassa-prodoljayut-evakuirovat-grajdan-22841216.html

Из Донбасса продолжают эвакуировать граждан

Из Донбасса продолжают эвакуировать граждан

Приехавших из зоны конфликта размещают в пунктах приема в Ростовской области России

2022-02-19T11:46+0500

2022-02-19T11:46+0500

2022-02-19T11:46+0500

в мире

донбасс

эвакуация

ростовская область

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Продолжается эвакуация мирных граждан из ДНР и ЛНР, где произошла эскалация конфликта, сообщает РИА Новости.По данным МЧС Луганской Народной Республики, границу с Россией пересекли 25 тыс мирных жителей. Еще 3,4 тыс. жителей выехали в Россию из ДНР. В основном, это женщины и дети - мужчины остаются.Между тем, президент США Джо Байден обвинил самопровозглашенные республики в попытке спровоцировать Киев. По его словам, нет доказательств того, что Украина готовит атаку, а запад готов ввести новые санкции против России.В ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что президент США ни слова не сказал о мирных жителях.В Ростовской области России для беженцев организовали пункты приема. Президент России Владимир Путин поручил срочно выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.Между тем, эвакуация продолжается, мирных жителей с опасной территории вывозят в том числе и поездами. Только из ДНР планируется вывезти около 700 тысяч человек.На протяжении всей ночи местные власти сообщали об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе из минометов. В Луганске ночью прогремели два мощных взрыва. Загорелся газопровод, а затем заправка. Руководство "Луганскгаза" назвало это диверсией. В ДНР в результате обстрела повреждена Васильевская насосная станция, сам населенный пункт обесточен.Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации.Читайте также: Эксперт ответил, удастся ли избежать войны на Украине - видео

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донбасс, эвакуация, ростовская область