https://uz.sputniknews.ru/20220219/nalogovyy-komitet-nachinaet-vyplachivat-keshbek-22843159.html

Налоговый комитет начинает выплачивать кешбэк

Налоговый комитет начинает выплачивать кешбэк

В комитете пояснили, когда пользователи мобильного приложения получат возврат части средств за свои покупки.

2022-02-19T14:42+0500

2022-02-19T14:42+0500

2022-02-19T14:42+0500

общество

государственный налоговый комитет

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. С начала года пользователи мобильного приложения "Soliq" могут регистрировать чеки покупок для получения кешбэка в размере 1% от суммы покупки. Налоговый комитет Узбекистана пояснил, когда граждане смогут получить возврат средств.Кроме того, если пользователю не выдали чек, он может сообщить о нарушении в разделе "Налоговый партнер" мобильного приложения и получить 20% от суммы штрафа, наложенного на правонарушителя.Подробную инструкцию, как зарегистрировать чек и получить кешбэк, читайте в нашем материале.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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государственный налоговый комитет, мобильное приложение