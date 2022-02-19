https://uz.sputniknews.ru/20220219/nalogovyy-komitet-nachinaet-vyplachivat-keshbek-22843159.html
Налоговый комитет начинает выплачивать кешбэк
Налоговый комитет начинает выплачивать кешбэк
В комитете пояснили, когда пользователи мобильного приложения получат возврат части средств за свои покупки.
2022-02-19T14:42+0500
2022-02-19T14:42+0500
2022-02-19T14:42+0500
общество
государственный налоговый комитет
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. С начала года пользователи мобильного приложения "Soliq" могут регистрировать чеки покупок для получения кешбэка в размере 1% от суммы покупки. Налоговый комитет Узбекистана пояснил, когда граждане смогут получить возврат средств.Кроме того, если пользователю не выдали чек, он может сообщить о нарушении в разделе "Налоговый партнер" мобильного приложения и получить 20% от суммы штрафа, наложенного на правонарушителя.Подробную инструкцию, как зарегистрировать чек и получить кешбэк, читайте в нашем материале.
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государственный налоговый комитет, мобильное приложение
Налоговый комитет начинает выплачивать кешбэк
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В комитете пояснили, когда пользователи мобильного приложения получат возврат части средств за свои покупки.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik.
С начала года пользователи мобильного приложения "Soliq" могут регистрировать чеки покупок для получения кешбэка в размере 1% от суммы покупки. Налоговый комитет Узбекистана пояснил
, когда граждане смогут получить возврат средств.
"Сумма кешбэка будет возвращена 21 и 25 числа месяца, следующего за приобретением купленного товара. Иными словами, за январь кешбэк будет возвращен 21-25 февраля, а за февраль 21-25 марта". – уточнили в комитете.
Кроме того, если пользователю не выдали чек, он может сообщить о нарушении в разделе "Налоговый партнер" мобильного приложения и получить 20% от суммы штрафа, наложенного на правонарушителя.
Подробную инструкцию, как зарегистрировать чек и получить кешбэк, читайте в нашем материале
.