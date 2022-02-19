https://uz.sputniknews.ru/20220219/pristupayte-putin-dal-start-ucheniyam-sil-yadernoy-triady-22844719.html

"Приступайте": Путин дал старт учениям сил ядерной триады

"Приступайте": Путин дал старт учениям сил ядерной триады

Президенты России и Беларуси наблюдают за пусками баллистических ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания.

2022-02-19T17:25+0500

2022-02-19T17:25+0500

2022-02-19T17:25+0500

россия

владимир путин

беларусь

военные учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/13/22844331_0:97:2593:1556_1920x0_80_0_0_cb3a0add53943d61aa710e30c485537c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В России стартовали запуски ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания, сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин вместе с главой Беларуси Александром Лукашенко наблюдают за запусками из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".По данным, опубликованным на официальном сайте Кремля, российские ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".Ранее в Министерстве обороны подчеркнули, что маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Цель маневров - проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".Читайте также: Стратегическое сдерживание по Путину

россия

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, беларусь, военные учения