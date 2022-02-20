https://uz.sputniknews.ru/20220220/esli-ukraina-poprobuet-sozdat-yadernoe-orujie-to-okajetsya-v-izolyatsii--ekspert-22857540.html

Если Украина попробует создать ядерное оружие, то окажется в изоляции — эксперт

Если Украина попробует создать ядерное оружие, то окажется в изоляции — эксперт

В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия им могут обладать только страны, разработавшие и испытавшие его до 1967 года.

2022-02-20T17:08+0500

2022-02-20T17:08+0500

2022-02-20T17:08+0500

в мире

украина

эксперт

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Украина однозначно окажется в международной изоляции и попадет под санкции ООН, если попытается создать свое ядерное оружие, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. К тому же, по мнению эксперта, значительно ухудшится ситуация внутри страны: Киеву придется остановить все свои АЭС, поскольку будет наложен запрет на импорт топлива для них.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Он отметил, что если они снова не состоятся или не дадут гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что меморандум не работает.Эксперт предположил, какие действия предпримет международное сообщество, если Украина приступит к разработке ядерного оружия, не выходя из ДНЯО."Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекционной деятельности на территории Украины выявит признаки военной ядерной деятельности и уведомит об этом свой политический орган (совет управляющих). Тот, в свою очередь, передаст подготовленный доклад или доклады в Совет Безопасности ООН, а это орган, обладающий самыми широкими полномочиями в сфере принуждения государств, включая международные санкции и даже применение силы", — сказал Уваров.Если Украина объявит о выходе из ДНЯО (статья X договора такое позволяет), то ее решение станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, где аргументацию Украины подвергнут всестороннему рассмотрению, добавил собеседник агентства.Также следует учесть, что все ведущие мировые поставщики ядерных технологий объединены в неформальной Группе ядерных поставщиков, правила которой практически полностью ограничивают возможности сотрудничества в мирной атомной области с государствами, не участвующими в ДНЯО, сказал эксперт.В случае выхода из ДНЯО Украина будет вынуждена остановить свои атомные станции, так как эта страна на 100% зависит от импорта ядерного топлива, который после ее выхода из договора может быть прекращен."Добавлю, что все страны-участники ДНЯО, обладающие ядерным оружием (Россия, США, Франция, Британия и Китай), едины в своем желании не допустить дальнейшего распространения ядерного оружия, так что рассчитывать на политическую поддержку стран Запада своим ядерным устремлениям Украине не придется. Попытки создать атомную бомбу однозначно приведут к тому, что Украина окажется в гораздо более худшем положении, чем сейчас, и попадет в международную изоляцию", — резюмировал собеседник агентства.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.Читайте также:Что может произойти, если Киев выйдет из Будапештского меморандума >>Украина тоскует по ядерному оружию и 250 миллиардам >>

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украина, эксперт