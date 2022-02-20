https://uz.sputniknews.ru/20220220/rossiyskaya-oppozitsiya-derjit-svoix-storonnikov-za-durakov-22855171.html

Российская оппозиция держит своих сторонников за дураков

Российская оппозиция держит своих сторонников за дураков

Собчак-тест — он же краш-тест — объясняет, почему хотят создать сильную и бодрую пятую колонну, а выходит малочисленная инвалидная команда.

2022-02-20T14:31+0500

2022-02-20T14:31+0500

2022-02-20T14:31+0500

россия

ксения собчак

оппозиция

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Военная пропаганда, испускаемая представителями западного мира — от Байдена до Bild, — является громкой и, похоже, нескончаемой. Российский блицкриг, который завтра начнется на Украине, и Слобожанщина, Малороссия, Новороссия будут мгновенно захвачены — эта музыка теперь будет вечной. Испорченная пластинка.А также испорченная репутация пророков и разведчиков. Bloomberg, Блинкен con tutti i frutti. Что они будут делать с этой репутацией — это их забота, Америка далеко.К тому же искусство пропаганды делало и делает большие успехи. Не будем уже поминать д-ра Геббельса, творческими усилиями которого морально-политическое единство граждан рейха и их доверие картине мира, сообщаемой Министерством пропаганды, было довольно велико. То, что немцы ничего не знали, а если не знать было невозможно, то в сердце своем осуждали, стало известно с их слов только после мая 1945-го. До этого ведомство д-ра Геббельса со своей работой вполне справлялось.И чем какой-нибудь Bloomberg менее исправен? Тоже знает свое дело.Тем более что степень иммунитета жителей свободного мира к пропагандной долбежке, похоже, сильно преувеличена. Конечно, есть и вольнодумные критики — как же без них? — но массовый человек (хоть советский, хоть американский) гнется туда, куда гнут. Суждения жителей свободных стран, доступные, например, в электрическом интернете, — убедительное тому свидетельство.Опять же и уровень познаний в истории, географии и уже тем более в почвоведении (грунт на Украине зимой то ли замерзший, то ли оттаявший — понять невозможно) далеких стран оставляет желать много лучшего. Такую простодушную аудиторию можно во многом убедить.Но гораздо труднее задачи, стоящие перед отечественной непримиримой оппозицией и их органами пропаганды.Трудности связаны не с властными гонениями на вольное слово. Или, во всяком случае, не только с гонениями. Достаточно посмотреть никем не гонимые, вполне легальные освободительные СМИ (nomina sunt odiosa), чтобы прочесть такое, чему и Bloomberg обзавидуется.Дело в другом: в губительной рассогласованности сообщения и аудитории.Что до сообщений, то освободительные СМИ привыкли передавать голоса свободного мира (того же Байдена etc.) как истину в последней инстанции. Если эти голоса несколько погрешают против истины или даже просто горланят вздор, то где же тогда правота? Эдак можно бог весть до чего договориться.Нет, следует исходить из того, что:а) светоносный Запад всегда прав;б) если Запад неправ, смотри пункт а).А мы его усердные эхотрансляторы. А также репродукторы.Эта практика давно установилась, и все вроде бы хорошо, но последнее время сообщения, подлежащие трансляции, уже не лезут ни в какие ворота. Точнее, в западную аудиторию они, возможно, и лезут, люди на Западе простосердечны и наивны. Или же считают северную хитрость вполне допустимой и позволительной, когда имеешь дело с русскими.Но в аудиторию отечественную такие сообщения лезут с очень большим трудом или вовсе не лезут. Не всегда помогает даже и неприятие аудиторией российской власти. Она, положим, нехороша, к ней много претензий, но так заливисто врать-то зачем? Даже оппозиционно настроенному человеку не всегда нравится, когда его держат за полного идиота, не разбирающегося вообще ни в чем. Даже в метеоусловиях сопредельных территорий. Оппозиционеры тоже бывают самолюбивы.Для каких-то верных-праведных такая трансляция может быть приемлема, но для совсем уже верных-праведных, которым что кивнуть, что подмигнуть, — все едино. А их совсем уже немного.Тут уже и львица К. А. Собчак разбранила трансляторов: "На фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена ("Война точно 16-го"), Зеленского ("Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!"), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь. Главный вывод для умного наблюдателя: СМИ остались четвертой властью. Но теперь эта власть держится на фейках и истерии. И всем плевать. Вы через неделю забудете и будете репостить очередную хрень, забыв, что буквально вот только что вас уже тотально на…"Причина столь враждебной вылазки в том, что К. А. Собчак, возможно, женщина глубоко безнравственная, но умственно убогой ее не называют даже самые ожесточенные противники. И причислиться к сонму совсем уже неразумных она не желает — это во всех смыслах невыгодно.Собчак-тест — он же краш-тест — объясняет, почему хотят создать сильную и бодрую пятую колонну, а выходит малочисленная инвалидная команда.Источник: РИА Новости.

россия

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Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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ксения собчак, оппозиция