Неудержимая стихия: Аргентину охватили сильнейшие пожары - фото

Лесной пожар в провинции Корриентес уничтожил уже более полумиллиона гектаров леса.
Лесной пожар в провинции Корриентес уничтожил уже более полумиллиона гектаров леса.
От огня страдают многие животные, обитающие не только в лесу, но и в других природных зонах.
От огня страдают многие животные, обитающие не только в лесу, но и в других природных зонах.
Пламя быстро распространяется как в лесном массиве, так и в степных найонах.
Пламя быстро распространяется как в лесном массиве, так и в степных найонах.
Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.
противопожарная полоса на границе леса.
противопожарная полоса на границе леса.
К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.
К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.
К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.
К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.
Жители трудятся вместе с пожарными, пытаясь остановить огненную стихию.
Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы
Пламя быстро распространяется по сухой траве в аргентинской степи.
Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы
Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.