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Неудержимая стихия: Аргентину охватили сильнейшие пожары - фото
Неудержимая стихия: Аргентину охватили сильнейшие пожары - фото
В аргентинской провинции Корриентес продолжают бушевать мощнейшие пожары. От огня пострадало уже полмиллиона гектаров. Захватывающие кадры огненной стихии - в фотоподборке Sputnik.
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фото, аргентина, пожар

Неудержимая стихия: Аргентину охватили сильнейшие пожары - фото

22:30 21.02.2022
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В аргентинской провинции Корриентес продолжают бушевать мощнейшие пожары. От огня пострадало уже полмиллиона гектаров. Захватывающие кадры огненной стихии - в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Rodrigo Abd

Лесной пожар в провинции Корриентес уничтожил уже более полумиллиона гектаров леса.

Лесной пожар в провинции Корриентес уничтожил уже более полумиллиона гектаров леса. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

Лесной пожар в провинции Корриентес уничтожил уже более полумиллиона гектаров леса.

© AP Photo / Rodrigo Abd

От огня страдают многие животные, обитающие не только в лесу, но и в других природных зонах.

От огня страдают многие животные, обитающие не только в лесу, но и в других природных зонах. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

От огня страдают многие животные, обитающие не только в лесу, но и в других природных зонах.

© AP Photo / Rodrigo Abd

Пламя быстро распространяется как в лесном массиве, так и в степных найонах.

Пламя быстро распространяется как в лесном массиве, так и в степных найонах. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

Пламя быстро распространяется как в лесном массиве, так и в степных найонах.

© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль. - Sputnik Узбекистан
4/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.

© AP Photo / Rodrigo Abd

противопожарная полоса на границе леса.

противопожарная полоса на границе леса. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AP Photo / Rodrigo Abd

противопожарная полоса на границе леса.

© REUTERS / Matias Baglietto

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения. - Sputnik Узбекистан
6/12
© REUTERS / Matias Baglietto

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.

© REUTERS / Matias Baglietto

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения. - Sputnik Узбекистан
7/12
© REUTERS / Matias Baglietto

К борьбе с огнем подключились местные жители с самодельными средствами пожаротушения.

© REUTERS / Matias Baglietto

Жители трудятся вместе с пожарными, пытаясь остановить огненную стихию.

Жители трудятся вместе с пожарными, пытаясь остановить огненную стихию. - Sputnik Узбекистан
8/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Жители трудятся вместе с пожарными, пытаясь остановить огненную стихию.

© REUTERS / Sebastian Toba

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / Sebastian Toba

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы

© REUTERS / Matias Baglietto

Пламя быстро распространяется по сухой траве в аргентинской степи.

Пламя быстро распространяется по сухой траве в аргентинской степи. - Sputnik Узбекистан
10/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Пламя быстро распространяется по сухой траве в аргентинской степи.

© REUTERS / Sebastian Toba

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / Sebastian Toba

Огонь быстро распространяется степи в национальном парке Иберы

© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Matias Baglietto

Пожарным пока не удалось взять ситуацию под контроль.

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