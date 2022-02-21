https://uz.sputniknews.ru/20220221/chto-oznachayut-dlya-zapada-ucheniya-strategicheskix-yadernyx-sil-rossii-22886218.html

Что означают для Запада учения Стратегических ядерных сил России

Что означают для Запада учения Стратегических ядерных сил России

Россия и США имеют равные права в сфере безопасности, любые односторонние трактовки или диктат американцев недопустимы.

2022-02-21T20:56+0500

2022-02-21T20:56+0500

2022-02-21T21:04+0500

колумнисты

украина

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Россия не исчерпала всех возможностей дипломатии в диалоге с США и НАТО о равной и неделимой безопасности. Вместе с тем Москва демонстрирует Вашингтону военно-технические инструменты убеждения – гиперзвуковые и ядерные ракеты, а также политическую волю и технологическую готовность для их применения. Игнорировать российские национальные интересы в Европе и мире невозможно. Украина является всего лишь фрагментом большой проблемы коллективного Запада.После переговоров 18 февраля с белорусским лидером Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше… Мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства".Днем позже на широком географическом пространстве от Средиземноморья до Заполярья, и от Балтики до Охотского моря состоялись массированные пуски крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет, интегрированные в плановые учения Военно-морского флота и Стратегических ядерных сил РФ. Москва открыто и жестко продемонстрировала высокую технологическую готовность к глобальному военному конфликту – на случай, если Вашингтон и Брюссель инициируют боевые действия в каком-либо регионе вблизи российских границ.Отвечая на вопрос об учениях с применением ядерного оружия РФ, президент США Джозеф Байден подчеркнул, что не верит в возможность его применения, скорее Владимир Путин стремится "убедить мир в том, что он способен изменить динамику в Европе". Напрасно Байден не верит, и больше самих украинцев беспокоится о некоем "вторжении" на Украину.Россия и США имеют равные права в сфере безопасности, любые односторонние трактовки или диктат американцев недопустимы. Для бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945-м, Белграда в 1999-м и Триполи в 2011-м объективных причин и международного права у Вашингтона было гораздо меньше, чем у Москвы сегодня – перед фактом развертывания войсковых частей и ударных вооружений Пентагона и НАТО у границ РФ.Вывод иностранных войск альянса в ареал 1997 года – безальтернативное условие равной и неделимой безопасности. Западным "партнерам" придется к этому привыкать. Военные провокации в сфере российских интересов вызовут лишь оперативное реагирование или стратегическое возмездие. Комфортных для США и альянса бомбардировок "стран-изгоев" на Европейском континенте больше не будет.Стратегическое сдерживаниеВ нескольких географических точках 19 февраля состоялись учения российских Стратегических ядерных сил сдерживания под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. За ходом маневров из ситуационного центра Кремля наблюдал также президент союзной РБ Александр Лукашенко. Системы вооружений подтвердили боевые характеристики – все запущенные гиперзвуковые, крылатые и баллистические ракеты поразили учебные цели.Успешно отработали ОТРК "Искандер" в Астраханской области. Крылатые "Калибры" стартовали с ракетного корабля "Грайворон" Черноморского флота и с подводных лодок Северного флота. Истребители Миг-31К нанесли удар гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал", при этом вероятного противника весьма встревожило появление "Кинжалов" над Балтикой и Средиземным морем одновременно. Гиперзвуковые "Цирконы" ударили по целям на море и на суше с борта фрегата "Адмирал Горшков". Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили цели на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура" на Камчатке. В Баренцевом море атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Карелия" запустил МБР "Синева". С космодрома Плесецк стартовал на Камчатку межконтинентальный "Ярс".В масштабных маневрах участвовали силы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Южного военного округа (ЮВО), Северного и Черноморского флотов, самолеты ВКС России. Спектр применения ракетных систем различной дальности и могущества моделировал ситуацию военной эскалации, когда агрессивный блок не удается принудить к миру высокоточным тактическим оружием, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами дальностью от 1000 км до 5000 км – с конвенциальными боеголовками (неядерное уничтожение пунктов боевого управления). И тогда подключается российская ядерная триада – РВСН, ВМФ и ВКС.Только в наземных Стратегических ядерных силах находятся в постоянной готовности к применению более 95% пусковых установок. Кроме МБР с ядерными боеголовками, Россия может применить на высоте около 70 км над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе электромагнитное оружие, которое выведет из строя электрические сети и парализует всю структуру альянса от Великобритании до Польши.На завершающем этапе учений начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства об успешной отработке "гарантированного поражения противнику" ответно-встречным ударом Стратегических ядерных сил. Этот "ядерный месседж" наверняка дошел до Вашингтона и Брюсселя, где пытаются компенсировать недавний афганский позор планами войны с высокотехнологичной Россией.Бесконечное невежествоПо данным Федерации американских ученых, РФ обладает 6372 ядерными зарядами, из которых более 1570 развернуты на боеготовых носителях, остальные находятся в резерве. Для полного уничтожения Северной Америки и Западной Европы достаточно даже десятой части российского ядерного арсенала.У США имеется 5800 ядерных боеголовок, из которых развернуты около 1600, однако американское оружие изрядно устарело, имеются проблемы с носителями. С другой стороны, вторжение войск России и ОДКБ с территории Канады и Мексики американцам точно не угрожает. Время "гегемонии" безвозвратно ушло, запредельные бюджеты Пентагона побед давно не обещают. Война с Россией станет катастрофой для США и НАТО. Гораздо практичнее и безопаснее оставить Европу и Азию в покое – вернуть военнослужащих Пентагона в казармы Северной Америки. Чем быстрее, тем лучше.Неслучайно МИД КНР потребовал от США учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу, параллельно может обостриться тайваньская проблематика.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности с тревогой заявил о намерении России и Китая "пересмотреть сложившийся мировой порядок". Действительно, многие на Западе привыкли жить на широкую ногу за чужой счет – бомбить и грабить соседей по планете под любым удобным предлогом (Ирак, Афганистан, Югославия, Ливия, Сирия). Такой "порядок" большинству стран вредит, мешает развитию.Новые лидеры многополярного мира – Россия и Китай – успешно демонтируют его всеми дипломатическими и военно-техническими средствами. Необратимость истории понимают трезвомыслящие американцы и европейцы.Ветеран войны в Персидском заливе полковник Армии США Дуглас Макгрегор в эфире Fox News отметил "бесконечное невежество" американского президента в области внешней политики, и резюмировал: "Президент Байден действует так, будто интересы России не имеют значения, и не играют никакой роли… Россия собирается продемонстрировать, что мы бессильны в Восточной Европе. И я не вижу никаких доказательств подавляющей поддержки во всем мире санкций против России, большинство людей справедливо считают Украину вопросом национальной безопасности России".Деградирующий украинский проект США отторгает и Европа. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "Европейцам ясно, что прочная безопасность не может быть достигнута против России, а только с Россией". Продолжение агрессивной политики США и НАТО означает лишь пренебрежение "золотого миллиарда" жизнью и благополучием остальных семи миллиардов жителей Земли. Неизбежно столкновение интересов, в перспективе вероятно военно-техническое уничтожение паразитирующих государств и альянсов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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